Как и в любой другой профессии, в этой не обходится без казусов. Вот и с этим парнем произошел забавный случай. Непонятно, то ли девушка хотела поразить мастера своими формами, то ли просто решила его разыграть, но итог оказался непредсказуемым.
Татуировщик просто делал свою работу... Но внезапно случилось то, чего никто не ожидал! (видео)
18. Февраль 2017 14:48
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Быть татуировщиком — работа очень ответственная. Мало того, что нужно уметь красиво рисовать. Нужно еще быть очень аккуратным и внимательным. Ведь исправлять неудачные тату очень сложно, пишет Lemurov.net.