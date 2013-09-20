Видео: Юлия Барановская с шиком обустроила гостиную в новой квартире

Дизайн самой большой комнаты в новой квартире Барановская доверила команде популярной передачи. «Гостиная мне очень нравится, она такая светлая, просторная. Это общая зона, где мы будем проводить время вместе с детьми, и здесь же будем принимать гостей, что мы очень любим», - рассказала Юлия Барановская ведущей программы «Идеальный ремонт» Наташе Барбье.

Никаких особых пожеланий многодетная мама не высказала, решив полностью довериться опыту и вкусу специалистов. Дизайнер предложила для гостиной Юлии Барановской нарядный проект с элементами ар-деко и стиля шестидесятых годов.

Ремонт завершился, и Юлию Барановскую вместе с детьми пригласили оценить результат работы дизайнеров и строителей.

«Не узнать вообще! Даже не понимаю, куда смотреть – люстры, двери… У меня ком в горле, - поделилась эмоциями Юлия. – Вы каким-то чудесным образом сумели угадать, что мне нужно, и сделали все именно так, как мне и хотелось. Спасибо «Идеальному ремонту» за нашу идеальную гостиную. Я боюсь теперь только одного. Нам не захочется ходить ни в школу, ни на работу. Захочется вечно сидеть дома - на столько здесь тепло и уютно».