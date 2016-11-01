Бузова и Тарасов сцепились на людях

Фразу о жизни ради лайков Бузова приняла на свой счет и не смогла удержаться от комментария. "Дмитрий, может напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с миской. Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции??? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?", – написала телеведущая в Instagram футболиста. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)

По мнению Бузовой, Тарасов сам выставляет на публику личную жизнь. "И если твои отношения 6 лет со мной были для лайков, тогда удаляй Инстаграм и строй новые отношения без лайков. В нашем доме", – отметила звезда "Дома-2".

Тарасов не остался в стороне и тут же отвел бывшей жене. "Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь – не театр и не цирк. По-моему, мы уже все выяснили и обсудили. Давай прекратим борьбу на публике", - написал он.

Чем закончилась словесная перепалка бывших возлюбленных неизвестно, так как вскоре сообщения Бузовой были удалены. Кто "почистил" историю – сама Ольгой или Дмитрий – также остается загадкой, передает "Комсомольская правда".

Как писали Dni.Ru, футболист Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам, что стало причиной его громкого развода с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой. Спортсмен уверен, что паре не нужно было выставлять свои отношения на публику, "жить ради лайков".

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе.