Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Бузова и Тарасов сцепились на людях

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Телеведущая Ольга Бузова очень эмоционально отреагировала на высказывание бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова о причинах разрыва отношений. Звезда "Дома-2" закатила скандал в Instagram своего экс-супруга. Свидетелями словесной перепалки футболиста и ведущей стали тысячи подписчиков, передает Дни.ру.

Фразу о жизни ради лайков Бузова приняла на свой счет и не смогла удержаться от комментария. "Дмитрий, может напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с миской. Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции??? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?", – написала телеведущая в Instagram футболиста. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)

По мнению Бузовой, Тарасов сам выставляет на публику личную жизнь. "И если твои отношения 6 лет со мной были для лайков, тогда удаляй Инстаграм и строй новые отношения без лайков. В нашем доме", – отметила звезда "Дома-2".

Тарасов не остался в стороне и тут же отвел бывшей жене. "Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь – не театр и не цирк. По-моему, мы уже все выяснили и обсудили. Давай прекратим борьбу на публике", - написал он.

Чем закончилась словесная перепалка бывших возлюбленных неизвестно, так как вскоре сообщения Бузовой были удалены. Кто "почистил" историю – сама Ольгой или Дмитрий – также остается загадкой, передает "Комсомольская правда".

Как писали Dni.Ru, футболист Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам, что стало причиной его громкого развода с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой. Спортсмен уверен, что паре не нужно было выставлять свои отношения на публику, "жить ради лайков".

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбузовабывшиедмитрий тарасовольга бузоваскандалтарасов
смотрите сами!
ТВ
смотрите!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
галерея
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:15
Видео: Юлия Барановская с шиком обустроила гостиную в новой квартире
13:39
Бузова и Тарасов сцепились на людях
13:15
Это самая жуткая фотография! А вы уже поняли, почему?
12:44
Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве
12:22
Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в сильном пожаре
12:00
Длинные прямые яйца существуют, но вы никогда не догадаетесь, как их получают!
11:40
Дочь Элвиса Пресли обнаружила на компьютере экс-мужа непристойные фото с детьми
11:18
От нее же ничего не осталось! Анна Нетребко поразила невероятной стройностью (фото)
11:00
В 17 лет эта девушка выиграла в лотерею больше миллиона евро... А сейчас она подала в суд, ведь выигрыш сломал ей жизнь!
10:34
Лолита о дочери: у нее нет аутизма
10:06
Победить храп — возможно! Простая инструкция, как избавиться от этой напасти
09:40
Корчевников: все в жизни пошло по-другому
09:15
Отложите дела на потом: гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака!
19:00
«Голос. Дети»: кто поворачивает красные кресла и кому погрозит Меладзе
18:55
Проверь себя: десять трюков с телом, которые ты вряд ли сможешь повторить
18:35
Владельцы iPhone в 20 раз чаще занимаются сексом на первом свидании! И вот почему... (1)
18:18
Алкоголь — враг: секс-советы от порнозвезд
17:47
Не упустите свой шанс сняться в музыкальном видео! Нужны мужчины, которые поцелуют друг друга на камеру (9)
17:29
Видео: директор Google ответил на письмо семилетней девочки, попросившейся на работу
17:17
Пугачева – Лолите: достала ты уже своими номерами (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

12:51
Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику
12:50
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
11:53
Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака
17. фев
Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Это самая жуткая фотография! А вы уже поняли, почему?
В 17 лет эта девушка выиграла в лотерею больше миллиона евро... А сейчас она подала в суд, ведь выигрыш сломал ей жизнь!
Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве
От нее же ничего не осталось! Анна Нетребко поразила невероятной стройностью (фото)
Длинные прямые яйца существуют, но вы никогда не догадаетесь, как их получают!
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Не упустите свой шанс сняться в музыкальном видео! Нужны мужчины, которые поцелуют друг друга на камеру(9)
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней(7)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(5)
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(4)
CмотриЦеликом
Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

16. фев
Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогороскопдевушкадочьевровидениеженщинажизньзвездыздоровьезнак зодиакаинтересномужчинаольга бузоваотношенияпевицараксекссмотриталлиннутрофильмфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees