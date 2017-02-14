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От нее же ничего не осталось! Анна Нетребко поразила невероятной стройностью (фото)

Limon.ee
Limon.ee
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Оперная дива Анна Нетребко не стремится постоянно демонстрировать прелести своей фигуры. Для выходов в свет артистка выбирает в основном классические наряды свободного кроя, предпочитает длинные платья или широкие брюки в пол. 

Поклонники могли лишь догадываться о формах всемирно известной звезды. Накануне Анна опубликовала фотографию в юбке, высоких сапогах и укороченном полушубке. Поклонники пришли в восторг от того, насколько оперная певица похудела. Они восхищались стройностью артистки, которую она продемонстрировала благодаря приталенному наряду. 

«Какие красивые! Анечка, вы такая стройняшка! Как к лицу вам цвет волос!», «Вы похудели, так хорошо вам», «Как вы прекрасно выглядите», - отозвались фолловеры артистки.

 

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На днях Анна выступала на сцене Венской государственной оперы в постановке «Трубадур». Для артистки это был особенный вечер – ведь в зале сидел ее папа, который приехал в Австрию, чтобы повидаться с семьей дочери. После концерта и был сделан снимок, который вызвал бурю обсуждений невероятного похудения Нетребко.

Поклонники заметили, что летом прошлого года оперная звезда стала сбрасывать вес. Они восхищались тем, что артистка постройнела. Некоторые фанаты связали это с переменами в жизни певицы - в декабре 2015 года Анна Нетребко сыграла шикарную свадьбу со своим избранником Юсифом Эйвазовым. Грандиозное торжество проходило в старинном австрийском дворце Кобург. На свадьбу были приглашены знаменитые друзья пары, видные политики и бизнесмены. 

Оперная певица счастлива, что связала свою жизнь с любимым человеком. Поклонники не устают восхищаться семейной гармонией артистки и ее супруга. Артисты с теплотой вспоминают знакомство, после которой быстро смогли понять, что они буквально созданы друг для друга.

«Когда мы с Анечкой встретились, сумели за короткое время стать родными людьми. Сейчас не понимаем, как жили друг без друга раньше», - признавался «СтарХиту» Эйвазов.

Юсиф также прекрасно поладил с сыном Нетребко Тьяго. Тем не менее, пара мечтает о том, чтобы в их семье появился еще один ребенок. Однако супруги не форсируют события и считают, что в нужное время у них обязательно родится малыш. 

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