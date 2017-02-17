Длинные прямые яйца существуют, но вы никогда не догадаетесь, как их получают!

Ведь если дома порезать яйцо специальным слайсером, его ломтики будут разных размеров из-за продолговатой формы яйца!

Оказывается, такие идеальные ломтики нарезают из “прямых” яиц. Как же их готовят?

Существует специальное оборудование для производства этого деликатеса. Яйца тщательно моют и отправляют на конвейерную ленту. Там их аккуратно вскрывают, а белки отделяются от желтков. Желтки собирают в один контейнер, а белки в другой.

Затем белки помещают в эти продолговатые емкости, где они варятся до состояния готовности. Далее в белковую форму вливаются перемешанные желтки.

Далее эти колбаски проходят небольшую термическую обработку, чтобы сварились желтки.​

Вот как все это выглядит в действии: