Лолита о дочери: у нее нет аутизма

По мнению звезды, родители не уделяли ей должного внимания в детстве. Артистке понадобилось много лет, чтобы как-то забыть эти обиды.

Лолита обратилась в духовный центр, где ее убеждали, что нужно простить родителей. Однако лишь спустя год, шаг за шагом, посещая медитации, она смогла отпустить весь негатив.

«Я себя насиловала, я не понимала, зачем. Проще было разорвать отношения, не общаться. Но так нельзя», - призналась Милявская.

По словам Лолиты, «долюбленные дети» очень счастливы, они никогда не будут комплексовать или переживать. В общении со своей наследницей она старается сохранять баланс.

«Ева будет расти в том, что мне недодали с лихвой. В вербальном смысле. Да, у меня не растет Мэрилин Монро, не модель, но я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала. Ко мне теперь тоже относятся бережнее», - призналась Лолита.

В Сети ходило немало слухов о дочери артистки. Поговаривали, что Ева отстает в своем развитии от сверстников. Однако Лолита не считает, что ее ребенок чем-то отличается от остальных. Тем более, в скором времени Ева, которая живет с бабушкой на Украине, приедет в Москву поступать в вуз.

«Я ей говорю, что я бы все отдала, если бы в следующей жизни я вышла успешно замуж в первый раз и на всю жизнь, чтобы могла не вкалывать ни на свое содержание, ни на содержание семьи. У моего ребенка были сильные отставания, ведь она весила 1200 грамм после рождения. Чего нам только не приписывали. Как раз злые люди в Интернете бесконечно меня мучают аутизмом. Нет у нее аутизма, есть следствие недоношенности… Если бы я плюнула на все, села на попу и была только с ребенком…Это очень дорого - поднимать детей, когда есть проблема. Я рада, что смогла это сделать», - отметила артистка.

Лолита благодарна своей маме за то, что она помогает ей заботиться о Еве. По словам звезды, у нее нет чувства вины перед наследницей. «Я избавилась от этого комплекса, почитала умные книжечки, послушала умных людей. Она меня уважает, потому что смотрела за кулисами концерты, видела, как я работаю», - рассказала Милявская.

Певица утверждает, что дочь знает, как она ее любит. Тем не менее, знаменитость старается воспитывать Еву в строгости. Между ними установились доверительные отношения. Однако пока что звезда не представляет, как она будет жить вместе с наследницей в Москве. «Я отвыкла от ребенка. С двух лет она у мамы. Я была всегда такой «папа», - призналась Лолита.