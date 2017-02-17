«Голос. Дети»: кто поворачивает красные кресла и кому погрозит Меладзе

Единственное условие для участия в проекте «Голос. Дети» – выдающиеся вокальные способности. При этом не играет никакой роли, в каком жанре пробует свои силы исполнитель – это может быть поп, рок, джаз, классический вокал или народные песни. В результате «слепых прослушиваний» будут собраны три команды по 15 исполнителей.

Вместе с опытным тренером Димой Биланом, для которого судейство в проекте «Голос» состоится уже в восьмой раз, оценивать юных исполнителей будут певица Нюша и Валерий Меладзе.

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«Одним из важнейших критериев являются мурашки, когда вдруг у меня голос начинает вызывать какие-то картинки то ли из детства, то ли из каких-то таких частей моей жизни, о которых я давно не вспоминал. И тогда я сразу же нажимаю», — рассказывает Валерий Меладзе. Сегодня в выпуске вы узнаете, почему Меладзе погрозил своим коллегам. И очень удивитесь, узнав, кто заставил Диму Билана тянуть большой палец вверх еще до того, как он нажал на кнопку.

Интересные факты о шоу:

Кто поворачивает красные кресла?

Многие думают, что этим процессом заведует бригада фей или техперсонал… На самом же деле работает синхронизированная компьютерная система. Сами кресла сделаны на заказ компанией по изготовлению декораций. Лишь однажды все четверо судей нажали на кнопку разом — и одно из кресел заклинило.

Как складывается судьба победителей?

Участие в шоу - это хороший старт, причем бесплатный. А дальше — дело техники и упорства самого участника, которому никто не гарантирует успеха даже после победы в проекте. И главное тут — индивидуальность, которая выражается в голосе, его тембре, внешности и стиле поведения.

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ЧП на проекте

Без накладок не обходится ни одно шоу. Однажды, на одном из эфиров «Голоса», перегорел электрический кабель, осветители при ремонте неверно его зафиксировали, и тяжелый набалдашник упал с 14-метровой высоты на голову исполнительному продюсеру Сергею Жукову. Его пришлось госпитализировать и накладывать швы. А во время одной записи неожиданно стало плохо Диме Билану. Оказалось — настоящий сердечный приступ. Врачи вовремя оказали ему помощь, и в записи этого момента никто не увидел.