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Победить храп — возможно! Простая инструкция, как избавиться от этой напасти

Limon.ee
Limon.ee
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Храп — очень неприятное явление. Тот, кто храпит, причиняет массу неудобств спящему рядом человеку и вредит себе поневоле. 

Ведь храпение не дает нормально выспаться, нарушается насыщение мозга кислородом — в итоге наутро жертва этой напасти чувствует себя разбито и сонливо на протяжении всего дня, передает Так Просто

Основной причиной храпа, как правило, считают отек корня языка, что в свою очередь позволяет почти однозначно говорить о том, что возникли сложности в работе печени. Только восстановив хорошую работу печени, можно избавиться от храпа навсегда.

Банальным разминанием корня языка, то есть логопедическим массажем, ты сможешь на время забыть о надоедливой проблеме…

Для этого просто выполняй следующие простые указания.

Массаж языка от храпа

1. Открой рот.

2. Слегка высунь язык.

3. Сделай примерно то, что делал доктор на осмотре деревянной палочкой, только своим указательными пальцем — засунь чистый палец в рот (можно использовать стерильные перчатки), достань корень языка.

4. Круговыми массирующими движениями придавливай его вниз в сторону подбородка.

5. Также можно подбираться к нему с боков и аккуратно давить в противоположную сторону.

6. При отеке корня языка, когда ты будешь его разминать, будет немного больно. Регулируй силу надавливания до комфортного уровня. Нужно просто продолжать массаж до того момента, пока боль не пройдет. Как проходит — усиливай давление до появления снова легкой боли. Повторяй, пока дискомфортные ощущения не исчезнут.

Вуаля! Теперь ты можешь смело ложиться спать и не раздражать близких своим храпом. Еще один важный момент — при таком массаже языка может возникнуть рвотный рефлекс. Прочитай ниже, как его избежать!

1. Возьми зубную щетку и води ней по языку от кончика до корня. Таким образом ты определишь то место, при воздействии на которое у тебя начинается рвотный рефлекс.

2. Зубной щеткой массажируй то место, которое прилегает к определенной тобой точке. Но не пытайся продвинуться глубже. Массаж можно делать во время вечерней чистки зубов или специально, в удобное для тебя время. Продолжай его на протяжении десяти секунд. Это очень неприятная, но необходимая процедура, которая поможет тебе снизить чувствительность.

3. Ты заметишь, что через несколько дней выполнения процедуры рвотный рефлекс проявляется уже не так активно. Продолжай выполнять упражнение, по возможности увеличивая время массажа.

4. Увеличь ту зону на языке, на которую ты воздействуешь зубной щеткой. Когда ты перестанешь ощущать позывы рвотного рефлекса при обработке первичной зоны, продвинься немного вглубь. И теперь для тебя главное — разрабатывать эту зону. Не нужно сдвигаться очень далеко. Для постепенного снижения рефлекса достаточно углублять проведение массажа примерно на половину сантиметра.

5. После преодоления этого барьера начинай массаж следующей зоны, расположенной еще глубже, на 0,5–1 см. Если ты перестанешь после проведения процедур испытывать рвотный рефлекс — ты справился с задачей.

6. Учти, что достижение желаемого результата не произойдет быстро. Тебе может понадобиться около месяца, чтобы добиться снижения рвотного рефлекса. Не прекращай тренировки ни на один день. Впрочем, ради такого дела можно и постараться.

7. В случае, если после того, как ты прекратил выполнение упражнений, подавив свой рвотный рефлекс, а он вернулся обратно, то повтори курс массажа.

Твое здоровье зависит от тебя! Если храп — твоя извечная проблема, стоит постараться ее быстрей решить. Как видишь, не нужно делать ничего сложного! Ты сам, у себя дома можешь проводить подобную процедуру. Близкие оценят твои героические усилия!

Безмятежных снов! Если ты знаешь несчастных, страдающих от храпа, покажи им этот совет — они будут благодарны.

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