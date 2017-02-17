Проверь себя: десять трюков с телом, которые ты вряд ли сможешь повторить

Хотя вы можете все-таки попытаться, ведь все постигается с помощью практики. Вдруг у вас все-таки получится. Вот эти самые трюки. Удачи!

1. Сможете ли вы свернуть язык в трубочку?

Раньше считалось, что способность сворачивать язык в трубочку определяется наличием доминантного гена. Однако после различных экспериментов с близнецами, ученым удалось выяснить, что не только гены, но и среда влияют на эту способность.

2. Сможете ли вы пошевелить ушами?

В мире очень мало людей способно шевелить своими ушами, и неугомонные ученые выяснили почему. Оказывается, у ушных мышц, в отличие от лицевых, есть свой добавочный нерв в стволовой части мозга. У людей же, по сравнению с животными, эта часть слишком мала.

3. Сможете ли вы достать языком до носа?

Эта способность также определяется генами. Только 10% людей могут достать языком до кончика носа. Причем, половина из них с синдромом Элерса-Данло, который характеризуется гиперподвижностью суставов.

4. А поднять одну бровь?

Эта способность является продуктом эволюции. В мире приматов такой жест означает угрозу. В отличие от многих других в нашем списке, этому трюку можно все же обучиться путем долгих тренировок.

5. Сможете ли вы лизнуть свой локоть?

99% людей не могут лизнуть свой собственный локоть. Остальные же вполне справляются с этой задачей. Известно, например, что ежедневно около 5 человек пытаются попасть в Книгу рекордов Гиннеса с таким трюком.

6. Сможете ли вы чихнуть с открытыми глазами?

(Пожалуйста, не нужно, мы вам верим) Британские ученые выяснили, что чихнуть с открытыми глазами не только очень сложно, но и крайне опасно. Во время чихания образуется очень высокое давление, и если не закрыть глаза, то они могут попросту выскочить из орбит. Хотя контролировать этот процесс теоретически возможно, если сознательно взять под контроль центральную нервную систему. Что, конечно, очень трудно.

7. Щекотать самого себя не щекотно?

Пощекотать себя невозможно – и это факт. И этому есть научное объяснение. Мозжечок, отвечающий за нашу реакцию, предвосхищает нашу собственные действия и дает отбой другим частям мозга реагировать на самощекотку.

8. Трюк «Парализованный палец»

Попробуйте сделать следующий трюк. Согните средний палец и положите руку на стол. Теперь попробуйте приподнять большой палец, указательный и мизинец. А теперь – самое сложное: оторвите от стола безымянный. Не можете? Чувствуете, что палец, будто парализован? Дело в том, что сухожилия среднего и безымянного пальцев связаны между собой, в отличие от всех остальных пальцев на руке.

9. Вы не сможете задохнуться, задержав дыхание (и не вздумайте пытаться!)

Технически невозможно совершить самоубийство, задержав дыхание. У нашего организма есть рефлексы, которые предупреждают скопление застойных газов в легких. Даже если вы сможете преодолеть желание глубоко выдохнуть, вы упадете в обморок от нехватки кислорода в мозге. После этого, конечно, ваш рот сам откроется и легкие вновь наполнятся воздухом. Среднестатистический человек способен задерживать дыхание на суше на 30 секунд. Другое дело, если вы находитесь в воде. К примеру, фридайвер Стиг Северинсен может обходится без воздуха под водой аж целых 22 минуты.

10. Трюк с указательными пальцами

Попробуйте одновременно указательными пальцами обеих рук крутить по часовой стрелке. Делайте это сначала медленно, а затем увеличивайте темп. Теперь выполняйте задание максимально быстро. Заметили, как ваши пальцы независимо от вашего сознания начали двигаться в противоположных направлениях? Так-то!