Создателя передачи «Жди меня» экстренно госпитализировали

Согласно сообщениям, появившимся в прессе, мужчину доставили в медицинское учреждение в бессознательном состоянии. По данным корреспондентов, у Кушнерева обнаружили серьезное заболевание.

Информацию о госпитализации известного журналиста подтвердил его родственник. Мужчина по имени Александр отказался от подробных комментариев о состоянии здоровья близкого человека.

«Сергей Кушнерев находится в больнице в тяжелом состоянии. Это все, что я могу сказать», – поделился родственник Кушнерева.

Сергей Кушнерев. Фото: Скриншот с видео "Первого канала"

Сергей Кушнерев родился 8 марта 1962 года в Москве. Свою карьеру он начинал в издании «Комсомольская правда», где трудился стажером, а затем корреспондентом и заведующим отделом студенческой молодежи. Кушнерев также работал в «Новой ежедневной газете» и «Московских новостях».

В 1994 году способного журналиста пригласили в программу «Взгляд». Через два года Сергей стал главным редактором телекомпании «ВИД». На съемках передачи Кушнерев познакомился с Сергей Бодровым-младшим, с которым позднее запустил шоу «Последний герой», в короткие сроки ставшее одним из самых популярных на российском ТВ.

Среди наград Кушнерева можно найти несколько ТЭФИ, медаль «За трудовую доблесть», Орден Дружбы, почетный знак МВД Российской Федерации и премию Союза журналистов Москвы. Своим жизненным девизом мужчина считает цитату из стихотворения Ивана Бунина «Завет Саади»: «Будь щедрым, как пальма, а если не можешь, будь как ствол кипариса — прямым и простым, благородным».

Известный продюсер был близким другом Сергея Бодрова-младшего, трагически погибшего в сентябре 2002 года при сходе ледника в Кармадонском ущелье. Кушнерев является крестным отцом наследников режиссера и актера.