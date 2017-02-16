Владельцы iPhone в 20 раз чаще занимаются сексом на первом свидании! И вот почему...

Однако вашей новой девушке на первом свидании на всё это плевать. По крайней мере, если верить новым научным данным.

Более того, телефоны с Android у свободных, незамужних девушек в 96% случаев вызывают лишь насмешку. И мы абсолютно серьезно!

По данным исследования, проведённого сайтом знакомств Match.com и службой Research Now, если речь идет о мужчинах, владельцы айфонов в 21 раз чаще занимаются сексом на первом свидании, чем владельцы Android.

Почему так?

Дело в том, что владельцы Android в 15 раз чаще становятся объектами для насмешек, чем владельцы айфонов. А осуждение со стороны подружек - великая вещь!

Поэтому у представительниц прекрасного пола обычно намного больше сомнений насчет правильности своего выбора в отношении парней с айфонами.

И самое главное: неважно, какой у вас андроид. Пусть будет хоть Google Pixel, хоть Samsung Galaxy S. Если у вас "гугл", вы по умолчанию не такой красивый!

Ещё хуже, если на первое свидание вы придете с телефоном с треснутым экраном.

В том же исследовании выяснилось, что женщины на 86% более склонны негативно относиться к парню, у которого побитый экран на смартфоне.

Так что если вы парень, у которого всегда при себе верный Андроид с треснутым экраном, советуем подумать о покупке обычного (не смарт) телефона специально для свиданий.

Его и разбить сложно, и мода на них снова возвращается.

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