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Курьез: женщину оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу

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Парижанку оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу. Местные власти сочли, что женщина утроила на бульваре «мусорную свалку». Такой же штраф обычно во Франции выписывают тем, кто бросает в общественном месте окурок или не убирает собачьи экскременты. Позже в мэрии Парижа признали ошибку и пообещали аннулировать штраф.

Как сообщила накануне радиостанция France Bleu, сам инцидент произошел еще 31 января. Тогда женщина по имени Гвенель (Gwenaëlle) пришла в большой книжный магазин на бульваре Барбес в 18-м округе Парижа. Парижанка приобрела книгу фотографий и хотела отдать ее в дар, положив в специальный книжный ящик для безвозмездного обмена изданиями. Такой жест женщина осуществляла регулярно.

Однако в магазине книжного ящика не оказалось. Тогда Гвенель решила просто положить книгу на окне перед магазином. За это женщину тут же задержали оказавшиеся рядом полицейские. Вскоре женщина предстала перед судом и была обвинена в создании «мусорной свалки» на улице. Спустя несколько дней в своем почтовом ящике она обнаружила штраф на 68 евро.

Мэрия Парижа, увидев в Twitter сообщение France Bleu о неприятной истории, в которую попала Гвенель, пообещала отменить штраф. «Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф», - говорится в официальном микроблоге французской столицы.

Бесплатный обмен книгами с незнакомыми людьми называется буккроссингом. Это движение основано на том, что человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, чтобы другой мог ее найти, прочитать, а затем тем же способом передать дальше.

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