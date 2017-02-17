Курьез: женщину оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу

Как сообщила накануне радиостанция France Bleu, сам инцидент произошел еще 31 января. Тогда женщина по имени Гвенель (Gwenaëlle) пришла в большой книжный магазин на бульваре Барбес в 18-м округе Парижа. Парижанка приобрела книгу фотографий и хотела отдать ее в дар, положив в специальный книжный ящик для безвозмездного обмена изданиями. Такой жест женщина осуществляла регулярно.

Однако в магазине книжного ящика не оказалось. Тогда Гвенель решила просто положить книгу на окне перед магазином. За это женщину тут же задержали оказавшиеся рядом полицейские. Вскоре женщина предстала перед судом и была обвинена в создании «мусорной свалки» на улице. Спустя несколько дней в своем почтовом ящике она обнаружила штраф на 68 евро.

Мэрия Парижа, увидев в Twitter сообщение France Bleu о неприятной истории, в которую попала Гвенель, пообещала отменить штраф. «Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф», - говорится в официальном микроблоге французской столицы.

Бесплатный обмен книгами с незнакомыми людьми называется буккроссингом. Это движение основано на том, что человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, чтобы другой мог ее найти, прочитать, а затем тем же способом передать дальше.