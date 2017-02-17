Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Этот знак Зодиака астрологи признали самым успешным! А вы уже знаете, кто это?

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Астрологи утверждают, что финансовое благополучие человека целиком и полностью зависит от расположения звезд, пишет Маркетиум. Давайте узнаем, какой знак Зодиака признан самым богатым и успешным в зарабатывании денег. Рейтинг мы начнем с конца.

12 место — Стрелец

Самое последнее место в хит-параде богачей достается Стрельцу. И не всегда потому, что у него нет денег. Деньги у него зачастую есть, и немалые. Только вот сколько бы Стрелец ни зарабатывал, ему все мало. Он никак не может смириться с тем, что при всем его благополучии есть кто-то, кто богаче его и намного. Это же несправедливо! Даже если Стрелец займет пятую строчку в списке Forbes, он будет считать себя нищебродом. Пятая строка — не первая же!

11 место — Водолей

Водолеи никогда не стремятся заработать много денег, поэтому у них денег нет. Зачем Водолею деньги? Чтобы трястись над каждой копейкой? Это не про него. Водолей всегда полагается на судьбу, и, если быть честным, она никогда его не подводила. Рядом с Водолеем всегда находится тот, кто готов обеспечивать нашего мечтателя всем необходимым для комфортной и даже роскошной жизни.

10 место — Рыбы

Рыбы находятся на почетном 10-м месте по одной простой причине. Они совершенно не умеют зарабатывать. Жизнь регулярно подкидывает им разные вкусные варианты, но Рыбы их а) либо в упор не видят, б) либо бездарно растрачивают заработанное. Рыбы отдают предпочтение дорогим и не всегда нужным вещам, не задумываясь над тем, останутся ли средства, чтобы купить “корм”. Конечно, на пропитание они себе заработают, но не более того.

9 место — Весы

Весы презирают деньги. Они искренне убеждены, что ничего хорошего в этих красивых бумажках нет. И стараться их заработать — это кошмар как низменно! При всем при этом, Весы обожают роскошную жизнь, хотя сами об этом умалчивают. Окружающим они внушают, что истинный художник должен быть голодным, но благодарные поклонники могут преподнести небольшой подарок. Квартирку в пределах первого кольца, к примеру.

8 место — Близнецы

Парадокс в том, что Близнецы — асы в зарабатывании денег, но не в сохранении их. Как только им на руки попадает какая-то сумма, у Близнецов буквально начинается зуд — их надо скорее потратить! А то вдруг чего! В эти “а то вдруг чего” входит многое — кризис, революция, апокалипсис, да мало ли что может приключиться! У вас, может, этого не произойдет, а вот у Близнецов обязательно!

7 место — Телец

Тельцы всей душой любят прибедняться. Они и так и сяк стараются, но злое мироздание якобы не дает им разбогатеть. Интересно, что деньги у Тельцов есть, но только хватает их на вполне комфортную жизнь и не более того. И сколько бы Телец не бился, на лишнее ему не хватит. Возможно, все дело в пустом гневлении мироздания?

6 место — Лев

Гордым Львам нужны деньги для того, чтобы пускать другим пыль в глаза. С виду Львы всегда успешны и богаты, обедают в роскошных ресторанах (а дома питаются макаронами), живут в престижном районе города (в квартире с клопами) и одеваются стильно. Как обычно, Льву важнее казаться, а не быть. Впрочем, этот навык бывает полезен для многих Львов. Крутясь в обществе богачей, им удается заработать свой первый миллион.

5 место — Рак

Раку нужны деньги. Не просто нужны, а НУЖНЫ. Спросите зачем, он ответит: “Мне надо!” В общем-то, черта эта неплохая, ведь Рак все тащит в дом. Нужно, не нужно, он разберется потом. Купить какое-нибудь барахлишко, и еще деньги останутся. Зато потом это богатство можно отдать бедным родственникам. Должны же они знать, кто у нас самый щедрый и благородный!

4 место — Овен

Овны с младых ногтей любят риск и ввязываются в серьезные денежные авантюры еще в молодости. Как правило, на них сваливаются большие деньги, с которыми Овны неразлучны до конца своих дней. А самое веселье начинается после его смерти. Наследников у Овнов — вагон и маленькая тележка, а завещания нет!

3 место — Козерог

Козероги с молодости осваивают искусство наполнения копилки: нужно либо много зарабатывать, либо мало тратить. Козероги достигают успеха в обеих сферах. Они тратят мало, а откладывают много. Они не видят смысла тратить деньги на ерунду, если их можно потратить на саморазвитие, например, какие-нибудь курсы, которые, в свою очередь, в будущем помогут заработать еще больше. Деньги для Козерогов — не роскошь, а средство.

2 место — Скорпион

Скорпионы занимают почетное второе место, потому что очень любят деньги и не любят проигрывать. Ради финансового благополучия они готовы идти по головам соперников. Финансовой независимости Скорпионы добиваются в достаточно зрелом возрасте, зато могут обеспечить не одно поколение своих потомков!

1 место — Дева

На первом месте — та-дам! — Дева. И финансовому благополучию она обязана собственному аскетизму и трудолюбию. Дева — это тот миллиардер, который ходит в джинсах за 20 долларов и не парится. “Какая разница, нормальные джинсы!”

А на каком месте находитесь вы? Напишите в комментариях, согласны ли вы с астрологами.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАастрологияденьгижизньзвездызнакзнак зодиака
смотрите сами!
ТВ
смотрите!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
галерея
Смотри!
только взгляни!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:17
Пугачева – Лолите: достала ты уже своими номерами
16:46
Почему человечество никогда не сможет победить рак
16:37
Ким Кардашян сделала пластику пупка
16:33
Этот знак Зодиака астрологи признали самым успешным! А вы уже знаете, кто это?
16:06
По стопам Ольги Бузовой: Анастасия Волочкова записала песню
15:45
Тарзан дал интимный совет Джигурде
15:30
Создателя передачи «Жди меня» экстренно госпитализировали
15:15
Фото: российская порноактриса предложила Путину заняться экспортом проституток
15:00
Галерея: так выглядит весенняя мода для красоток и красавцев от Stockmann
14:44
Какие знаки Зодиака сексуально совместимы
14:30
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней
14:15
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему! (1)
14:09
Смотри: самый привлекательный для мужчин женский танец сняли на видео
13:58
Курьез: женщину оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу
13:43
Семь странных факторов, которые предрекают хороший секс
13:24
Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?
13:13
Галерея: девушки неземной красоты посреди Таллинна ощутили, что такое боль и удовольствие
12:50
Легендарный телеведущий Пеэтер Выза запускает новый бизнес. Скорее узнайте, что это будет!
12:44
Фото: у адвоката по делу Сависаара весьма занимательное прошлое
12:41
Эстонская певица Таня Михайлова планирует стать матерью
Все новости
KrasotkaЦеликом
Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

17:20
Какие цветы можно дарить мужчинам и когда
16:37
Ким Кардашян сделала пластику пупка
16:01
Последствия фастфуда для ваших детей
15:43
Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней
Какие знаки Зодиака сексуально совместимы
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!(1)
Поклонники молятся за прооперированную Лайму Вайкуле
Тарзан дал интимный совет Джигурде
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(5)
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену(4)
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(4)
Итальянские СМИ: жену Абрамовича застали за поцелуями с другим мужчиной (фото)(2)
CмотриЦеликом
Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

16. фев
Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогалереягороскопдевушкаевровидениеженщинажизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтиммужчинаольга бузовапевицараксекссмотриталлиннутрофотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees