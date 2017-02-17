Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней

Другие – ярые противники ежедневного душа, подкрепляющие свое мнение тем, что наши предки достаточно редко мылись, но при этом чувствовали себя прекрасно.

Как бы то ни было, мы решили рассказать, что происходит с телом человека, если он не принимает душ два дня подряд, передает Маркетиум.

Утренний душ

Масса людей любит начинать свой день с освежающего душа. Чистое тело – чистые мысли. Ежедневный утренний душ – отличная привычка, которая благоприятно сказывается не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии человека.

Душ для детей

Но то же самое нельзя сказать про новорожденных детей. Чувствительность их кожи настолько высока, что младенцев стоит купать один–два раза в неделю.

Мыть или не мыть?

Мытье головы – отдельная история. Большая часть ученых сходится на том, что мыть голову стоит два раза в неделю. Так волосы не пересохнут, а достаточный период между мытьем позволит натуральным жирам заботиться о волосах, благодаря чему они не будут пересушенными.

Душ и иммунная система

Что касается тела, то оно постоянно производит новые бактерии, которые живут на коже. В среднем тело человека населяют 1 000 разных видов бактерий и 40 видов грибка. Но не волнуйтесь, эти бактерии полезны для человека, и их наличие сигнализирует о здоровом состоянии организма.

Полезные бактерии населяют человека неспроста. Они усердно работают, чтобы защитить организм от вредных патогенов.

По этой причине не рекомендован частый душ (более двух раз в день), поскольку он удаляет не только вредные бактерии, но и избавляет организм от полезных микробов, обладающих защитными функциями.

Частота принятия душа

Однако, принимая душ через два–три дня, мы тоже рискуем своим здоровьем. Даже если вы не занимаетесь спортом и проводите дни в спокойной обстановке дома, это не значит, что вы не потеете. Комбинация пота и вредных микробов, накопившихся за несколько дней, не самым благоприятным образом сказывается на здоровье. Нерегулярный душ может даже привести к возникновению бактериальной или грибковой инфекции.

Не забывайте ежедневно принимать душ и смывать макияж перед сном, и тогда вам не страшны никакие бактерии!