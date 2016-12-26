Тарзан дал интимный совет Джигурде

Вначале Джигурда поведал, что его супруга Марина Анисина готова к нему вернуться, если он снова начнет красить бороду и усы. Артист признался, что не готов потакать капризам возлюбленной, зато советам стриптизера Тарзана он с радостью следует.

"Меня Тарзан научил в свое время, я там бритый, как порнографический артист, – поведал Никита изданию Dni.Ru. Также артист признался, что в скором времени начнет сниматься в новом голливудском блокбастере. "Буду играть Луку Мудищева (герой анонимной поэмы второй половины XIX века, отчасти стилизованной под непристойные стихи Ивана Баркова. – Прим. ред.) в Голливуде, это реально были переговоры, с вот таким, по колено, приставным аппаратом".

По словам актера, фигуристка Марина Анисина переживает за его образ. "Анисина говорит: "Это кино. Бороду покрась". Я говорю: "Ядрена шишка! И что тут делать? Надо опрос провести – красить бороду Джигурде или не красить", – отметил Никита Борисович.

Напомним, Мосгорсуд 16 февраля оставил решение Кунцевского суда без изменения. Последний постановил провести экспертизу завещания бизнес-вумен Людмилы Браташ, согласно которому, Анисина и Джигурда получают в наследство миллиард рублей. Звездных супругов такое решение не устроило, и они подали апелляцию.

В ноябре 2016 года Анисина и Джигурда развелись. Актер также подал апелляцию, и суд дал им 40 дней на примирение. Актер надеется вернуть любимую, впрочем, по его словам, та тоже не может забыть эпатажного актера.