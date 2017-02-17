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Фото: российская порноактриса предложила Путину заняться экспортом проституток

Limon.ee
Limon.ee
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«По-моему, позор для российского государства — закрывать глаза на давно известные факты: русские проститутки — главный экспортный товар за границу», — заявила звезда фильмов для взрослых.

Порноактриса Ева Бергер, в прошлом тульская учительница русского языка и литературы, считает ошибкой отказ руководства России признать и легализировать в стране порноиндустрию и проституцию, пишет Ridus.ru.

В откровенном интервью российскому изданию Snob Бергер, которую на самом деле зовут Надежда Никитина, заявила, что русские проститутки — главный экспортный товар страны, и раскритиковала русских мужчин.

Звезда кино для взрослых усомнилась в том, что экономику и демографическую ситуацию в России можно исправить в лучшую сторону без легализация порноиндустрии.

«Россия — огромная земля, и ее нужно заселять, рожать детей. Все, что не приносит потомство, заносят в список ненужных атавизмов, — поделилась своим мнением с журналистом издания 24-летняя бывшая учительница литературы. — Сам президент, размышляя о проститутках, называет их людьми с „пониженной социальной ответственностью“ и позором для государства. А по-моему, позор для государства — это закрывать глаза на давно известные факты: русские проститутки — главный экспортный товар за границу, наряду с газом и нефтью, геи — лица национальной культуры, танцующие на главных балетных сценах мира, а европейское порно — это русские порноактрисы».

Она пояснила, что российская экономика теряет огромные поступления от налогов, отказываясь узаконить порноиндустрию и проституцию: «Какой огромный доход в виде налогов уходит в другие страны! Легализация порно и проституции в России позволит людям с „низкой социальной ответственностью“ превратиться в добротных спонсоров пенсий и социальных пособий».

По ее мнению, легализации порноиндустрии, которую Бергер называет «развитием сексуальной культуры», мешает «плачевная демографическая ситуация в России». Она признала, что российской демографии прежде всего нужен результат секса.

При этом порноактриса с педагогическим образованием нелестно охарактеризовала способности русских мужчин в постели.

«Как вам кажется, почему во всем мировом порно много русских девушек и только один русский порноактер? Возможный вывод: при всей своей сердечности, душевности и щедрости русские мужчины — плохие любовники. А с чего им быть хорошими? Сначала в стране „не было секса“, затем секс стал „прелюбодеянием“, а сейчас даже доступ к brazzers прикрыли — на каких харчах растить свою сексуальность? Вот русские девушки всей толпой и ринулись за границу!» — заявила Ева. Кстати, в предыдущем интервью призналась в желании писать мемуары, править миром, завести семью и пойти в политику.

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