Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?

По данным журнала Kroonika, перед началом спектакля театр буквально стоял на ушах, так как в последнюю минуту на премьеру пожелала попасть президент Эстонской Республики 47-летняя Керсти Кальюлайд.

Как пишет Kroonika, в зале, который вмещает 80 зрителей, Кальюлайд понадобились не два и не три, а целых десять мест. Следует отметить, что билеты на спектакли в Городском театре разлетаются очень быстро.

Однако, по словам менеджера по маркетингу Городского театра Маргуса Кюппара, в случившемся не было ничего чрезвычайного и о визите Керсти Кальюлайд и остальных гостей театр знал заранее.

Статью целиком читайте в свежем выпуске журнала Kroonika!