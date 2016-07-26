Какие знаки Зодиака сексуально совместимы

Овен

Страстные и нетерпеливые, эти любители секса хотят поскорее приступить к делу. Они не заваливают вас цветами и романтическими сообщениями. Они актеры, а не мечтатели, и предпочитают пикантный и энергичный флирт перед занятиями любовью.

Совместимые знаки в сексе: Лев, Стрелец, Близнецы, Водолей

Телец

Тельцы хотят, чтобы их завоевали и медленно соблазнили. Эти чувственные любовники обдумывают свои решения, но, как только они решили, что вы – единственная/ый, они хотят быть с вами и только вами. Надежный и спокойный Телец любит неторопливый, затяжной секс, и обладает выносливым либидо, которое позволяет ему заниматься сексом всю ночь напролет.

Совместимые знаки в сексе: Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы

Близнецы

Это словесный знак заводится на ментальном уровне и лишь потом на физическом. После того как вы возбудили его, срочно тащите в спальню, пока не отвлекся на что-то другое, так как Близнецы – мастера прыгать от одной мысли к другой. Секс будет горячим, иногда жестким и болтливым.

Совместимые знаки в сексе: Весы, Водолей, Овен, Лев, Стрелец

Рак

Раков не просто уложить в постель. Этот крайне эмоциональный знак хочет отношений, и, как только он захватит вас своими клешнями, то не захочет отпускать.

Совместимые знаки в сексе: Телец, Дева, Козерог, Скорпион, Рыбы

Лев

Лев хочет быть звездой и очень драматичен в постели, как и в жизни. Лев жаждет признания и оваций, и, если вы восхищаетесь им, он удовлетворит вас в такой способ, что вы даже и не мечтали.

Совместимые знаки в сексе: Овен, Стрелец, Близнецы, Весы, Водолей

Дева

Все думают, что Дева непорочна, но они просто привередливы. Дева любит наслаждаться сексом в чистом и прекрасном окружении. Они — романтичные, аккуратные любовники, которые чувствуют себя комфортно в спокойных отношениях и часто предпочитают быть менее агрессивным партнером.

Совместимые знаки в сексе: Телец, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы

Весы

Сложные Весы являются интеллектуалами и перфекционистами даже в постели. Высоконравственные Весы предпочитают секс, неразрывно связанный с ментальной стороной личности партнера, и часто заинтригованы эротикой и новыми концептуальными подходами к удовольствию.

Совместимые знаки в сексе: Близнецы, Водолей, Овен, Лев, Стрелец

Скорпион

Всем известно, что Скорпионы ‒ чудаки, но не все понимают, в чем именно заключается их странность. Таинственный, интенсивный Скорпион может быть секс-гигантом, но при этом предпочитать целибат и быть робким. Он заинтересован в разнообразных занятиях любовью, а не 20 минут фрикций в миссионерской позиции.

Совместимые знаки в сексе: Рак, Рыбы, Близнецы, Весы, Водолей

Стрелец

Пылкий, восторженный путешественник заставит вас почувствовать себя единственным человеком в мире, когда он будет в постели с вами, но, если он услышит зов дороги, вы будете наслаждаться видом его мелькающих пяток.

Совместимые знаки в сексе: Овен, Лев, Близнецы, Весы, Водолей

Козерог

Эти ребята могут показаться трудоголиками, но, как только вы заманите Козерога в спальню, он покажет вам, что он занимается сексом так же, как и работает. Козерог ‒ один из самых страстных знаков, но мало кто знает об этом.

Совместимые знаки в сексе: Телец, Дева, Рак, Скорпион, Рыбы

Водолей

Они — законченные эксцентрики и интеллектуалы, и не похожи ни на кого, кого вы знаете или знали. Либидо Водолея отзывается на умственную стимуляцию, а также эксперимент. Они готовы попробовать что-то, если это звучит интересно и заманчиво.

Совместимые знаки в сексе: Близнецы, Овен, Лев, Стрелец

Рыбы

Этот любовник-хамелеон, способный подстроиться к вашим потребностям и желаниям. Они эмоциональны, а не интеллектуальны. Рыбам не хватает практичности, что, в сочетании с их любящей натурой, энтузиазмом ко всем плотским вещам и природной эмпатией, делает их потрясающими в удовлетворении других и принятии удовольствия.

Совместимые знаки в сексе: Скорпион, Рак, Телец, Дева, Козерог