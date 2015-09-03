Смотри: самый привлекательный для мужчин женский танец сняли на видео

Ученые из Нортумбрийского университета создали 3D-модель женского танца, который привлекает внимание мужчин. Они выделили три обязательных составляющих идеального танца: покачивание бедрами, ассиметричные движения таза и умеренные движения руками. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Nature, пишет Ridus.ru.

С помощью технологии захвата движений ученые зафиксировали танцы почти четырех десятков женщин, которые двигались под звуки простого ритма. Создавая 3D-модели их танцев, ученые оставили только движения, намеренно убрав все внешние данные участниц исследования. Эти компьютерные модели в исследовании называются аватарами.

Затем группа мужчин и женщин оценила танец каждого аватара. Ученые отмечают, что в их оценках не было гендерного различия: и мужчины, и женщины давали похожие ответы. Однако, несмотря на последовательность их ответов, нашлось одно различие: гетеросексуальные мужчины оценивали женский танец с точки зрения потенциального партнера, а гетеросексуальные женщины — с точки зрения потенциальных конкуренток.

По итогам опроса, ученые объединили лучшие движения и составили модель идеального женского танца. Как видно, чтобы привлечь сильный пол, танцовщице нужно сосредоточить внимание на движениях нижней части корпуса, а также время от времени делать сгибающие движения руками.

Ученые также получили некоторые подтверждения тому, что танец может отражать детородные способности женщины: танцы женщин с высокой фертильностью обычно оценивались выше.

Также исследователи объяснили важность ассиметричных движений бедрами и руками. По их мнению, это может иметь биологическое значение: исполнение разных движений разными частями тела сложнее, что свидетельствует о высоком моторном контроле. Не менее важна частота движений. Самые высокие оценки получили танцы, в которых ассиметричные движения руками совершались со средней активностью. Отклонение от этой нормы потенциальный партнер может воспринять как сигнал болезни, полагают ученые: чрезмерно активные движения могут говорить о болезни Хантингтона или синдроме Туррета, а слишком пассивные — о болезни Паркинсона.

При этом идеальный танец имеет вариации, связанные с увеличением темпа одного из движений при снижении темпа другого. Например, плавные покачивания бедрами и широкие ассиметричные движения тазом будут не менее привлекательными, чем активные движения бедрами при низкой подвижности таза.

В более ранних исследованиях ученые также выявили главные черты идеального мужского танца. Он определяется изменчивостью амплитуды движения шеи и туловища вместе со скоростью движения правым коленом.