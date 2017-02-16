Семь странных факторов, которые предрекают хороший секс

Разговоры о сексе с друзьями

Разговоры о сексе делают его лучше, если вы откровенничаете об этом со своими друзьями. Это может разбудит ваше воображение и желание. Друзья могут стимулировать вас пробовать что-нибудь новое и расширить кругозор. Большинство людей не знают, как говорить о сексе, поэтому разговоры с друзьями об интимном в любящей и безопасной среде могут быть очень полезными, пишет Soulpost.ru.

Долгий зрительный контакт

Если вы неотрывно смотрите в глаза друг другу на первых свиданиях, это отличный знак. Долгий зрительный контакт подразумевает хороший секс. Великий любовник позволяет вам забыть о своих заботах и полностью раствориться в нем.

Смех

Дурачиться и смеяться вместе — хороший прогноз для секса. Пары не могут наслаждаться занятиями любовью, если не имеют «химии» за пределами спальни.

Откровенность

Все дело в честности. Плохой день или проблемы на работе — не очень эротичные темы, но возможность говорить о них сближает. Если пара откровенна друг с другом, то, вероятнее всего, они будут чувствовать себя комфортно в сексе.

Неряшливость

Некоторые эксперты считают, что позволить себе запачкаться и быть менее совершенным вне постели может предвещать лучший секс. Если вы слишком много на себя берете и являетесь перфекционистом, то не сможете расслабиться и получить удовольствие от секса.

Внимание

Внимание – индикатор хорошего секса. Отличный любовник с энтузиазмом, любопытством, очарованием и заботой относится к своему партнеру. Он готов экспериментировать и пробовать новые вещи, он в состоянии слушать и слышать своего партнера и имеет здоровое чувство юмора. Когда партнеры подходят к сексу с таким отношением, результаты превосходят все ожидания.

Кофе и вино

Ваши привычки могут прогнозировать ваше поведение в постели. Потребление кофе возбуждает, из-за увеличения притока крови к половым органам. А если вы не пьете кофе, недавние исследования обнаружили, что женщины, которые выпивают около двух бокалов вина, ощущают сексуальное желание более интенсивно.