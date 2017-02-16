Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Семь странных факторов, которые предрекают хороший секс

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Ваш взгляд на секс и жизнь в целом — важный показатель. Он может предсказать, насколько вы хороши в постели. Вот семь странных факторов, которые предрекают, будет ли у вас хороший секс:

Разговоры о сексе с друзьями

Разговоры о сексе делают его лучше, если вы откровенничаете об этом со своими друзьями. Это может разбудит ваше воображение и желание. Друзья могут стимулировать вас пробовать что-нибудь новое и расширить кругозор. Большинство людей не знают, как говорить о сексе, поэтому разговоры с друзьями об интимном в любящей и безопасной среде могут быть очень полезными, пишет Soulpost.ru.

Долгий зрительный контакт

Если вы неотрывно смотрите в глаза друг другу на первых свиданиях, это отличный знак. Долгий зрительный контакт подразумевает хороший секс. Великий любовник позволяет вам забыть о своих заботах и полностью раствориться в нем.

Смех

Дурачиться и смеяться вместе — хороший прогноз для секса. Пары не могут наслаждаться занятиями любовью, если не имеют «химии» за пределами спальни.

Откровенность

Все дело в честности. Плохой день или проблемы на работе — не очень эротичные темы, но возможность говорить о них сближает. Если пара откровенна друг с другом, то, вероятнее всего, они будут чувствовать себя комфортно в сексе.

Неряшливость

Некоторые эксперты считают, что позволить себе запачкаться и быть менее совершенным вне постели может предвещать лучший секс. Если вы слишком много на себя берете и являетесь перфекционистом, то не сможете расслабиться и получить удовольствие от секса.

Внимание

Внимание – индикатор хорошего секса. Отличный любовник с энтузиазмом, любопытством, очарованием и заботой относится к своему партнеру. Он готов экспериментировать и пробовать новые вещи, он в состоянии слушать и слышать своего партнера и имеет здоровое чувство юмора. Когда партнеры подходят к сексу с таким отношением, результаты превосходят все ожидания.

Кофе и вино

Ваши привычки могут прогнозировать ваше поведение в постели. Потребление кофе возбуждает, из-за увеличения притока крови к половым органам. А если вы не пьете кофе, недавние исследования обнаружили, что женщины, которые выпивают около двух бокалов вина, ощущают сексуальное желание более интенсивно.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньинтимсекс
смотрите сами!
ТВ
смотрите!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
галерея
Смотри!
только взгляни!
смотрите сами!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:15
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!
14:09
Смотри: самый привлекательный для мужчин женский танец сняли на видео
13:58
Курьез: женщину оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу
13:43
Семь странных факторов, которые предрекают хороший секс
13:24
Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?
13:13
Галерея: девушки неземной красоты посреди Таллинна ощутили, что такое боль и удовольствие
12:50
Легендарный телеведущий Пеэтер Выза запускает новый бизнес. Скорее узнайте, что это будет!
12:44
Фото: у адвоката по делу Сависаара весьма занимательное прошлое
12:41
Эстонская певица Таня Михайлова планирует стать матерью
12:30
Чего хочет твоя девушка, но никогда не попросит
12:18
Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье
12:07
Нюша очаровала романтичным фото с любимым
11:40
Фото: Ева Польна ошеломила цветущим видом
11:19
О чем говорит первая буква имени: есть четыре с огромной силой!
11:07
Фото: Лолита показала результат пластической операции
10:50
Новые подробности: актриса и крестница принца Чарльза умерла страшной смертью
10:13
Поклонники молятся за прооперированную Лайму Вайкуле
09:59
Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения
09:50
Ну очень странный снимок: Ксения Собчак лишилась левой руки
09:34
Что приготовил сегодняшний день? Читайте гороскоп на 17 февраля
Все новости
KrasotkaЦеликом
Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

14:00
20 вещей, которые лучше, чем секс
13:01
Врачи обрушились на Гвинет Пэлтроу, которая советует пить йод
12:41
Эстонская певица Таня Михайлова планирует стать матерью
11:54
Пол ребенка напрямую влияет на самочувствие матери во время беременности
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Поклонники молятся за прооперированную Лайму Вайкуле
О чем говорит первая буква имени: есть четыре с огромной силой!
Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье
Фото: у адвоката по делу Сависаара весьма занимательное прошлое
Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(5)
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(4)
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену(4)
«Ленинград» шокировал новым жестоким клипом со звездой «Лабутенов»(2)
CмотриЦеликом
Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

16. фев
Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогалереягороскопдевушкаевровидениеженщинажизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтиммужчинаольга бузовапевицараксекссмотриталлиннутрофотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees