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Галерея: 49-летняя Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в неприличном платье

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Limon.ee

Голливудская актриса Николь Кидман пришла на церемонию вручения премии BAFTA в «слишком неприличном» платье. Об этом сообщает издание «7 дней»

«Я знаю, у моего платья слишком глубокий вырез. Если бы это увидели мои девочки, они бы его непременно забраковали. Я точно знаю, что бы они сказали – ведь если дочки видели у меня раньше такие фасоны, они реагировали именно так. Они заявили бы: «Нет, мамочка! Так нельзя, это платье слишком неприличное!» — заявила Кидман.

Также 49-летняя актриса добавила, что ее дочери – шестилетняя Фэйт и восьмилетняя Сэнди – предпочитают, когда их мама выглядит, как фея или как принцесса. По словам Кидман, ее дочери уверены в том, что она не умеет одеваться и все время дают ей советы относительно моды. 

Стоит отметить, что на церемонии вручении премии BAFTA в этом году 49-летняя Николь Кидман была удостоена награды за лучшую женскую роль второго плана. 

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