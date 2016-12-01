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Чего хочет твоя девушка, но никогда не попросит

Limon.ee
Limon.ee
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Она хочет, чтобы ты неосознанно прикоснулся к ней, пока вы смотрите кино, но не желает, чтобы фильм стал поводом сделать что-то еще. Она жаждет, чтобы ты прикоснулся к ней рефлекторно, по привычке. Прикосновение должно стать твоей второй натурой, оно ‒ не всегда средство для достижения цели.

Она хочет, чтобы ты удивил ее, но не помпезно, как в известном кино. Ей не нужен парень, который выложит сотни свечей в форме сердца или ее имени, и она — не фанат серенад под аккомпанемент гитары. Ей нужно нечто романтичное и близкое только для вас двоих. Удиви ее яичницей с кофе в субботу утром после того, как она отдыхает после насыщенной рабочей недели. Выбери фильм, который она любит больше всего, даже если она уже видела его десятки раз, и воссоздай его атмосферу. Дай ей знать, что ты замечаешь мелочи, пишет Soulpost.ru.

Она хочет, чтобы ты сказал, что любишь ее, в странные, случайные моменты, когда она этого не ожидает. Она хочет, чтобы твои слова трогали ее, как поцелуй в темноте, стали тем, что можно физически ощутить. Она хочет, чтобы ваша любовь стала чем-то само собой разумеющимся, а не была построена вокруг «торжественных моментов», которые вы должны отметить. Конечно, у вас могут быть особые события, но есть нечто более завораживающее, например, услышать тихое «Я люблю тебя», когда она выходит из ванной в банном халате и с маской на лице.

Она хочет, чтобы ты любил ее одинаково как наедине, так и в кругу твоих друзей. Она хочет, чтобы ты поцеловал ее в щеку, пошутил с ней, был рядом так же, как и она возле тебя. Она не хочет чувствовать себя девушкой, которая должна быть рядом. Она слышит, как другие парни говорят о своих подругах, когда те не рядом с ними, как будто их отношения — это обязательство и обуза. И она хочет знать, что вы никогда так о ней не выскажетесь.

Она хочет получить от тебя сообщение с текстом «Я уже позаботился об этом», когда она вспомнила, что чего-то не сделала. Не существует ничего более прекрасного, чем знать, что кто-то подумал о проблемах за вас и побеспокоился о них. Потому что это ‒ настоящая романтика. Романтика быть внимательным и найти время для своей любимой.

Она не хочет быть той, о ком ты вспоминаешь, когда не хочешь спать в одиночестве. Она не хочет быть той, к кому ты приходишь, притворяясь, что хочешь посмотреть фильм, чтобы побыть несколько часов в ее объятиях. Она хочет быть той, с которой ты хочешь планировать будущее, той, ради которой тратишь время, чтобы сделать приятную мелочь. Она не хочет твоих денег или вещей, которые ты можешь купить, она хочет твоего времени и внимания.

Она хочет твоего терпения в слишком быстром мире.

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