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О чем говорит первая буква имени: есть четыре с огромной силой!

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Доказано, что выбор имени напрямую влияет на жизнь и судьбу человека, определяя его сильные и слабые стороны. Самую сильную энергетику несет в себе первая буква полного имени: зная ее значение, вы сможете привлечь в свою жизнь благополучие, счастье и позитивные перемены, передает Dailyhoro.

Уже давно эзотерики и практики различных традиций доказали влияние имени на судьбу. Звучание, его тайный смысл и эмоции, вложенные в выбор имени родителями, оказывают сильнейшее влияние на формирование дальнейшей жизни ребенка. Некоторые буквы русского алфавита несут в себе огромную силу, и если с такой буквы будет начинаться имя ребенка, то его энергетика будет в разы сильнее, а защита — прочнее.

Таких букв немного, но существующие имена, начинающиеся с них, весьма многочисленны.

А: первая буква алфавита несет в себе огромную векторную энергию. Если с этой буквы начинается имя мальчика, то ему будет легко удаваться дело, которое он полюбит, порчи и сглазы практически не будут иметь на него влияния, а финансовый успех будет сопутствовать ему в течение всей жизни. Распространенные мужские имена на букву «А»: Александр, Андрей, Алексей, Антон.

Девочкам заглавная именная буква «А» приносит легкий характер, умение без труда справляться с трудностями, искреннюю любовь к жизни во всех ее проявлениях, оптимизм и верность любимому мужчине и выбранному призванию. Популярные женские имена на букву «А»: Анастасия, Анна, Алиса, Алена.

И: эта гласная буква несет в себе устойчивую и сильную энергетическую волну. Мужские имена, начинающиеся с этой буквы, привносят в жизнь будущего мужчины твердые моральные устои, личный кодекс чести, удивительную способность к труду и любовь к детям. Распространенные мужские имена на букву «И»: Иван, Игнат, Игорь.

Девочкам буква «И» приносит мощную защиту от колдовства, мягкость, сердобольность, почтение к родителям и упорство в труде.

Чаще всего именно женщины, имена которых начинаются с буквы «И», добиваются успеха как в карьере, так и в личной жизни. Популярные женские имена на букву «И»: Ирина, Инна, Инесса.

В: имена, начинающиеся с буквы «В», имеют весомую энергию, направляющую и оберегающую своего владельца. Энергетика имен на букву «В» подобна каменной стене, надежно защищающей своего владельца в течение всей жизни. Мужчины, имена которых начинаются с этой согласной буквы, обычно целеустремленные, строгие к себе, справедливые и уверенные в своих силах. Известные мужские имена на букву «В»: Василий, Владимир, Виктор, Виталий.

Девочки с именами на эту букву в детстве чаще всего больше интересуются «мальчишескими» играми, но с годами становятся женственными и открывают в себе много талантов, которые успешно развивают.

Упорство и целеустремленность помогают им добиваться поставленных целей, а оптимизм и умение видеть красоту во всем помогают радоваться жизни и привлекают к ним людей. Распространенные женские имена на букву «В»: Василиса, Виктория, Варвара, Валерия.

Н: эта согласная буква обладает мягкой, «водной» энергией, наделяющей своего владельца огромным талантом и достаточным упорством для его развития. Люди с именами на букву «Н» чаще всего точно знают, чего хотят, и не растрачивают себя на вредные привычки, плохие компании и бездарные занятия. Мужчины с этой буквой в начале имени зачастую уже в детстве значительно опережают в развитии своих ровесников, отличаются вдумчивостью, самостоятельностью и усидчивостью. Популярные мужские имена на букву «Н»: Никита, Николай.

Девочки с именами на букву «Н» вырастают в женщин, наделенных потрясающим вкусом, умением сглаживать конфликты и мягко настаивать на своем. Детские увлечения таких девушек вполне могут стать делом всей жизни, а школьный приятель — единственным мужчиной, с которым они счастливо проживут всю жизнь.

Распространенные женские имена на букву «Н»: Нина, Надежда, Наталья.

Каждое имя несет в себе мощную энергетику, и поэтому с древности младенцам не давали имен, заключающих в себе негатив. Тайна имени может помочь вам не только правильно назвать будущего ребенка, но и узнать больше о себе и своих близких.

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