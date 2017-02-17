Фото: Лолита показала результат пластической операции

Во время эфира она рассказала о том, каким образом она изменила свою внешность, а также о борьбе за любимого мужа. Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что супруг звезды Дмитрий Иванов попал под влияние сектантов.

По словам Лолиты, она решилась обратиться к давнему другу Андрею Искорневу. Пластический хирург подкорректировал лицо звезды.

«У меня изменился подбородок. Конечно, для привлечения внимания зрителей можно сказать, что я это сделала ради мужа. На самом деле, я решилась на преображение ради операторов, которым стало неудобно снимать мой профиль. Сейчас меня можно снимать со всех сторон. Мне, во-первых, 53 года, а, во-вторых, мышцы опадают из-за пения живьем… Пластический хирург и мой большой друг Андрей Искорнев позвонил мне за месяц до Нового года и сказал: «Слушай, Милявская, лезет. Лезет в эфире. Давай отрежем». Операция длилась шесть часов под общим наркозом», – призналась артистка.

Затем исполнительница откровенно прокомментировала недавний скандал, связанный с ее супругом. Звезда и подумать не могла, что Дмитрий Иванов станет жертвой сектантов. Лолита забила тревогу, когда мужчина исчез и перестал ей отвечать. Артистка сообщила, что Московский тренинговый центр Иванову посоветовал его приятель. Тогда Дмитрий находился в состоянии сильнейшего стресса, вызванного травмой колена, и готовился распрощаться с карьерой. Опасаясь за свое будущее, он решил записаться на курсы личностного роста.

Заметив подозрительное поведение супруга, звезда забила тревогу. «Он стал абсолютно отстраненным человеком. Муж неестественно жестикулировал, у него был огромный безумный взгляд. Увидев человека, который пришел ко мне по работе, он сказал: «Ты обязательно должен со мной пойти», – поделилась Лолита.

Исполнительница рассказала, что ее избранник превратился в зомби. «Когда я начала нецензурно говорить, я добилась одного: мой муж отдалился», – откровенно призналась она. Курсы, за которые ее муж отдал боле 70 тысяч рублей, Лолита находит деструктивными.

По словам Лолиты, слушателей курсов заставляют гулять в странных нарядах в общественных местах. Кроме того, на занятиях людей делят на группы и велят раздеваться. Артистка возмущена подобными методиками и намерена добиться их запрета.

После этого к беседе присоединился муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов. «Я выпал из спортивного движения, для меня это стало серьезным потрясением», – такими словами мужчина объяснил свой интерес к тренингам. По словам Дмитрия, занятия посещали около 150 человек. Иванов подчинился стадному чувству и беспрекословно следовал указаниям преподавателей, которые требовали, например, визуализировать свои похороны.

Лолита уверена, что спасла супруга благодаря счастливому случаю. «Мне просто повезло. Силой воли, путем того, что я привлекала товарищей, знакомых психологов. И у меня получилось», – откровенно поведала она. Дмитрий Иванов заявил, что его жена была очень настойчивой. «Она вцепилась в меня зубами и сказала: «Давай разберемся в том, что происходит», – сказал мужчина.