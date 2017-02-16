Фото: у адвоката по делу Сависаара весьма занимательное прошлое

В суде интересы обвиняемого в коррупции Эдгара Сависаара представляет присяжный адвокат Оливер Няэс. Но поскольку Няэс во время предварительного заседания отправился отдыхать на юг, в суде его замещала коллега Гретта Олтьер-Тимберг, в 2013 году получившая в Тартуском университете степень магистра.

Гретта Олтьер-Тимберг. Фото: Михкель Марипуу

Таким образом, интересы Сависаара в суде представляет не только хорошо образованная, но и крайне привлекательная женщина. А вот у защитницы Калева Калло и Велло Кунмана – Кристи Ранде – еще и весьма занимательное прошлое...

Гретта Олтьер-Тимберг (на переднем плане) и Кристи Ранде. Фото: Михкель Марипуу

Как выяснили журналисты, присяжный адвокат бюро Lextal Кристи Ранде некогда участвовала в конкурсах красоты. В 2007 году Ранде стала сотрудницей Пыхьяской окружной прокуратуры, где занималась делами, связанными с вождением в нетрезвом виде.

После публикации этого материала на портале Elu24, она изменила настройки приватности своего аккаунта в социальной сети Instagram, сделав его закрытым. Однако, по словам журналистов, на основании фото, размещенных в ее микроблоге, создавалось впечатление, будто аккаунт принадлежит скорее светской львице, чем присяжному адвокату. Например, в Сети она размещала снимки с Октоберфеста.