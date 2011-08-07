Поклонники молятся за прооперированную Лайму Вайкуле

О том, что не сможет в ближайшее время порадовать многочисленных поклонников своими выступлениями, Лайма Вайкуле сообщила на своей официальной страничке в Instagram. Популярная певица опубликовала фотографию и подписала ее, указав геопозицией город Нью-Йорк.

"К сожалению вынуждена отменить все концерты февраля, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах, и повредила ногу. Уже сделана операция, и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь..." – рассказала Вайкуле.

Далее в подписи популярная исполнительница выразила надежду, что фанаты смогут ее понять. "Концерты не отметаются, а состоятся в марте, как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора. Всех люблю и жду встречи!" – завершила свое обращение Лайма.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение певицы. Они пожелали своей любимице скорейшего выздоровления и посоветовали беречь здоровье.

Фанаты молятся за здоровье певицы и пишут ей, что она им очень нужна: "Лаймочка, я молюсь за ваше здоровье!", Поправляйтесь быстрее! Я не могу без ваших песен!", "Какой ужас! Выздоравливайте, милая Лайма! Здоровья вам!", "Вот потому я не еду на горные склоны, чтобы ничего не ломать! Это так опасно!".