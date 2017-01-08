Что приготовил сегодняшний день? Читайте гороскоп на 17 февраля

Овен

Профессиональные успехи маловероятны – состояние дел оставляет желать лучшего, появляются новые поводы для беспокойства. Не слишком хороша и финансовая ситуация, придется отказаться от некоторых запланированных покупок или дорогостоящих развлечений. Возможны поломки техники, транспортных средств. Однако природный оптимизм Овнам не изменит: вместо того, чтобы горевать о неудачах, представителе этого знака займутся поиском источника приятных эмоций и наверняка найдут его.

День подходит и для путешествий, и для занятий спортом, и для посещения светских мероприятий. Будьте готовы стать инициатором развлечений не только для себя, но и для своих близких – вашей изобретательности в этом деле можно только позавидовать.

Телец

Сотрудничество с проверенными партнерами немедленно принесет хорошие плоды, да и появления новых союзников не придется долго ждать. Профессиональные победы будут весьма значительными и столь же легкими. Можно добиться завидных результатов в делах, с которыми другие не смогли справиться. Единственное, что внушает некоторые опасения – это положение в финансовой сфере; но будет достаточно отказаться от необязательных расходов для того, чтобы ситуация вернулась к норме.

Не самый подходящий день для того, чтобы пытаться внести разнообразие в свою личную жизнь. Наиболее важными аспектами романтических отношений становятся стабильность, уверенность в любимом человеке.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с серьезными профессиональными проблемами, причиной которых является некогда проявленное представителями этого знака легкомыслие. Будьте готовы приложить усилия для исправления своих ошибок. Направить ситуацию в нужную сторону непросто, но есть вероятность, что вам удастся это сделать благодаря своевременно полученной помощи новых союзников.

Ваше обаяние весьма сильно, и в любой компании вы наверняка будете в центре внимания. Проявляйте инициативу, будьте активны и настойчивы – сейчас вы можете многое изменить во многих сферах своей жизни; приложенные усилия быстро принесут ожидаемые плоды.

Рак

Высока вероятность профессиональных трудностей, в том числе и весьма серьезных. Воздержитесь от необдуманных поступков – их негативные последствия будут сказываться в течение долгого времени. У некоторых представителей знака появится шанс наладить отношения с коллегами, но сделать это удастся не сразу. Деловые партнеры не спешат вам на помощь, поэтому в сложных ситуациях можно рассчитывать только на собственные силы.

Жизненный тонус снижен, возможны головные боли и бессонница. Не злоупотребляйте спиртными напитками, будьте разборчивы в пище. Поднимет настроение общение с близкими. Любимый человек порадует неожиданным подарком.

Лев

Хороший день для проведения переговоров и важных встреч, а также любой творческой деятельности. Рутинная, однообразная работа не только будет навевать скуку, но и может не лучшим образом сказаться на самочувствии. Нежелательны поездки; от тяжелого физического труда тоже лучше отказаться.

Будьте экономны – излишняя расточительность неуместна и может повлечь за собой серьезные проблемы. Наладить отношения с родственниками и любимым человеком помогут оптимизм и чувство юмора. Очень приятной будет встреча со старыми друзьями или бывшими коллегами, приятные воспоминания поднимут вам настроение.

Дева

Не самый лучший день с точки зрения профессиональной деятельности – вам предстоит заниматься решением разнообразных проблем, спешно получать новые знания и приобретать опыт, который вряд ли окажется полезным. Встречи и переговоры пройдут не так, как хотелось бы, да и заручиться поддержкой влиятельных особ вряд ли удастся. Денежные поступления маловероятны, а вот неожиданные расходы не исключены.

В сфере личных отношений ситуация складывается более благоприятная, поводов для беспокойства не возникнет. Можно найти общий язык с представителями старшего поколения, а также заручиться поддержкой любимого человека, которая для вас сейчас очень важна.

Весы

День неоднозначный, тенденции его противоречивы; возможны как небольшие победы, так и досадные неудачи. Не стоит рассчитывать на легкие успехи в профессиональной сфере – трудностей не возникнет лишь у тех, кто давно заручился поддержкой влиятельных людей. Возможны финансовые трудности, неожиданные расходы, связанные с поездками и проведением досуга. При этом все запланированные покупки будут удачными.

Юным представителям знака представится возможность легко решить все проблемы в личной жизни. Весы более зрелого возраста могут рассчитывать на успех в этой важной сфере лишь в том случае, если готовы пересмотреть собственное поведение и отказаться от некоторых заблуждений.

Скорпион

Скорпионам стоит воздержаться от поездок и не слишком утомлять себя физической работой – велика вероятность недомоганий, простудных заболеваний. Профессиональные дела идут неплохо: благодаря незаурядной фантазии представители данного знака смогут быстро справиться с проблемами, ставившими в тупик других. Руководство оценит ваши успехи, однако плоды своих трудов вы будете пожинать несколько позже. Возможны небольшие денежные поступления, не исключено возвращение старого долга.

Развитие личных отношений не даст поводов для тревоги и беспокойства. Свойственные вам спокойствие и уверенность в себе способствуют росту авторитета в семье; любимый человек также вряд ли захочет вступать с вами в споры.

Стрелец

Легкий и приятный день, не слишком богатый событиями, но дающий возможность обдумать происходящее вокруг и сделать ряд верных выводов. Коллеги не раз обратятся к вам за советом; спокойно делитесь полученной информацией – щедрость такого рода принесет замечательные плоды. Некоторых представителей знака ждет важная деловая встреча, исход которой наилучшим образом скажется на дальнейшем развитии их карьеры.

Вы легко находите общий язык с близкими людьми, проявляете миролюбие, сглаживаете все конфликты. Общение с друзьями будет приятным, а в новой компании вы можете встретить человека, отношения с которым принесут много радости.

Козерог

Проблемы, решением которых вам предстоит сегодня заниматься, окажутся несколько более серьезными, чем казалось, поэтому придется внести некоторые изменения в ранее составленные планы. Близкие люди могут выказывать некоторое недовольство вашей погруженностью в работу; постарайтесь не доводить дело до серьезного конфликта, уделите внимание и семейным делам.

Нежелательны поездки, романтическое путешествие вряд ли оправдает ожидания влюбленных. Будьте терпеливы с представителями старшего поколения – им не просто понять, чем продиктованы ваши недавние поступки. Активный отдых и занятия спортом способствуют росту жизненного тонуса.

Водолей

Водолеям придется уделить немало времени решению семейных проблем, причем рассчитывать на помощь и поддержку родственников могут далеко не все представители данного знака. В профессиональной сфере складывается неплохая ситуация, однако преодоление трудностей потребует терпения, проявлять которое вы сегодня не склонны. Не идите на поводу у своих капризов и прислушивайтесь к советам представителей старшего поколения.

День подходит для общения с друзьями, встреч, посещения увеселительных заведений. Новые знакомства обещают быть приятными, хотя вряд ли перерастут в серьезные отношения. Возможно получение приятных подарков и небольших денежных сумм.

Рыбы

Рыбам не стоит придавать большое значение профессиональным неприятностям – влияние негативных тенденций быстро пойдет на спад, и уже в середине дня станет ясно, что следует делать, чтобы ситуация стабилизировалась. Помощь коллег и единомышленников будет очень кстати; трудолюбивым и исполнительным представителям знака гарантировано одобрение руководства.

Можно реализовать массу планов, касающихся семейной жизни – во всех делах подобного рода вам сегодня будет сопутствовать удача. Любимый человек не обделит вас вниманием и будет очень рад встрече. Своевременное проявление инициативы поможет одиноким Рыбам изменить свою личную жизнь.