Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Житель Уфы прожил с любимой женой 8 лет и случайно узнал, что ночь с его супругой стоит 15 тысяч рублей.

Игорь Алексеев из Уфы узнал о том, что его супруга работает проституткой, из телепрограммы, показанной по телевизору. В выпуске новостей показали кадры контрольной закупки жрицы любви. Ею оказалась законная жена Алексеева. Мужчина, который прожил с любимой женщиной 8 лет, зашел в Интернет и нашел десятки объявлений о стоимости услуг своей жены.

«Ночь — 15 тысяч рублей (около 225 евро), час — 3 тысячи (около 45 евро), 2 часа — 6−7 тысяч. На дому и с выездом. А куда выезд? Да хоть в лес!» — в сердцах говорит расстроенный супруг.

Мужчина немедленно обратился в суд, который в итоге оставил шестилетнюю дочь отцу на основании незаконной деятельности матери. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сама путана не видит ничего аморального в своей работе и говорит, что муж обещал ей золотые горы.

«Не можешь обеспечить — сиди молчи», — говорит женщина.

«Ночная бабочка» намерена вернуть ребенка. Однако сейчас мужчина полностью ограждает девочку от общения с матерью, чтобы дочери не пришлось краснеть, услышав вопрос «кем работает твоя мама?».

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАженажизньмужчинасмотри
смотрите!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
галерея
Смотри!
только взгляни!
смотрите сами!
Фотоновость!
смотри!
СМОТРИ!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:31
Александр Шепс: как с помощью свечей приманить удачу, деньги и любовь
18:08
Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену
17:45
СМИ назвали имя нового избранника Ольги Бузовой
17:30
Ваш секс не будет потрясающим без этих трех вещей
17:05
Аркадий Укупник живет в гараже из-за жены
16:40
«Евровидение-2017»: Украина получила предупреждение от Европейского вещательного союза
16:31
Смотри: 31-летняя модель оголила грудь ради съемки в журнале
15:56
Внимание, розыгрыш! Раздаем билеты на Apollo Brown и Skyzoo!
15:48
Что разрушает нашу энергетику: пять вредных привычек, которые мы ошибочно считаем полезными
15:31
Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом
15:17
Фото: Ани Лорак в коротком топе похвасталась результатами тренировок
14:39
Сказочное везение: мужчина за один день дважды сорвал джекпот в лотерею
14:17
Брэд Питт забрал детей у Анджелины Джоли
14:00
Экс-ведущий передчи «Прямой эфир» Корчевников довел до слез своим рассказом об опухоли
13:44
Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас
13:24
Девушка отказалась от социальных сетей на неделю… Вот пять вещей, которые она хочет до вас донести!
13:03
Футболист Алексей Кержаков стал мужем Ирины Дубцовой (видео)
13:00
Упс! Фотографы подловили Иванку Трамп в неудобный момент (фото)
12:30
Виктория Дайнеко разделась после просмотра эротического фильма
12:00
Больная раком Лама Сафонова мечтает о детях
Все новости
KrasotkaЦеликом
Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес

Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес

Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО

Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО

Найден «калорийный» ключ к омоложению

Найден «калорийный» ключ к омоложению

16:12
Неожиданно: десять вещей, которым не место в доме у женщины
14:52
Глубокое декольте и рюши: какие купальники будут в моде в следующем сезоне
14:26
Рецепт: очень оригинальная закуска для любой вечеринки
13:39
За какие отношения не стоит цепляться: мнение психолога
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас
Сказочное везение: мужчина за один день дважды сорвал джекпот в лотерею
Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом
Смотри: 31-летняя модель оголила грудь ради съемки в журнале
Аркадий Укупник живет в гараже из-за жены
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(5)
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(4)
Фото и видео: Ксения Собчак раздвинула ноги и приняла пикантную позу(3)
«Ленинград» шокировал новым жестоким клипом со звездой «Лабутенов»(2)
CмотриЦеликом
Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас

Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас

Галерея: вот как выглядит Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро спустя полгода после Олимпиады

Галерея: вот как выглядит Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро спустя полгода после Олимпиады

09:59
Только взгляните! Герои эстонского комедийного боевика ворвались на премьеру на «волге» и «жигулях»
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогалереягороскопдевушкаевровидениеженщинажизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересномужчинаольга бузовапевицараксекссмотриталлиннтрампутрофотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees