Видео: мужчина узнал в показанной по ТВ проститутке свою жену

Игорь Алексеев из Уфы узнал о том, что его супруга работает проституткой, из телепрограммы, показанной по телевизору. В выпуске новостей показали кадры контрольной закупки жрицы любви. Ею оказалась законная жена Алексеева. Мужчина, который прожил с любимой женщиной 8 лет, зашел в Интернет и нашел десятки объявлений о стоимости услуг своей жены.

«Ночь — 15 тысяч рублей (около 225 евро), час — 3 тысячи (около 45 евро), 2 часа — 6−7 тысяч. На дому и с выездом. А куда выезд? Да хоть в лес!» — в сердцах говорит расстроенный супруг.

Мужчина немедленно обратился в суд, который в итоге оставил шестилетнюю дочь отцу на основании незаконной деятельности матери. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сама путана не видит ничего аморального в своей работе и говорит, что муж обещал ей золотые горы.

«Не можешь обеспечить — сиди молчи», — говорит женщина.

«Ночная бабочка» намерена вернуть ребенка. Однако сейчас мужчина полностью ограждает девочку от общения с матерью, чтобы дочери не пришлось краснеть, услышав вопрос «кем работает твоя мама?».