СМИ назвали имя нового избранника Ольги Бузовой

У подобного рода подозрений есть несколько причин. Артисты довольно часто вступают в связь с кем-то из своей подтанцовки. Например, Стас Костюшкин таким образом встретил свою жену. Анна Седокова долгое время встречалась с хореографом Сергеем Гуманом. Второй половиной Ирины Аллегровой несколько лет был танцор из ее коллектива Игорь Капуста. Бритни Спирс родила двух детей хореографу Кевину Федерлайну, а Дженнифер Лопес недолго была замужем за своим бывшим танцором Крисом Джаддом. Перечислять можно бесконечно...
Как правило, артистки молоды, хотят любви, а крепкие, мускулистые парни из их подтанцовки все время находятся с ними рядом, колесят по миру с концертами и поддерживают в трудные минуты. Искушение неслабое.
Бузова, как известно, недавно развелась. И теперь репортеры внимательно следят за ее близким окружением в надежде вычислить избранника, утешившего ее после разрыва с Дмитрием Тарасовым. Футболист-то уже перевез новую зазнобу в их старое с Ольгой жилище, где еще висит лампа с их инициалами OD. Теперь все ждут ответного хода от Бузовой. Не может же такая красавица долго оставаться одна.
Да и в интимной переписке, которую хакеры слили в Сеть в конце прошлого года, ведущая "Дома-2" отсылала кому-то личные фото и видео. С Тарасовым она уже была в размолвке. Значит, адресатом откровений был новый ухажер. В любовной связи с Бузовой подозревали телеведущего и актера Дмитрия Нагиева, однако слухи не подтвердились.
Теперь журналисты всерьез взялись за танцора Ольги Игоря Морозова. По мнению акул пера, во время выступлений исполнительница выделяет его особо. Якобы гладит молодого человека по лицу, прикасается к нему, прижимается и проникновенно смотрит в глаза... А он называет ее "нашей Клеопатрой" и "нашей Бузовой".
Напомним, 30 декабря Ольга и ее бывший муж Дмитрий Тарасов оформили развод. Интересно, что оба до сих пор так и не раскрыли причину расставания. Согласно предположениям репортеров и поклонников, футболист хотел "нормальную" семью, ребенка, а Бузова сконцентрировалась на карьере. По другой версии, Дмитрий Ольге регулярно изменял, и в конце концов у нее лопнуло терпение.