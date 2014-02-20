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Александр Шепс: как с помощью свечей приманить удачу, деньги и любовь

Limon.ee
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Александр Шепс во многих испытаниях в «Битве экстрасенсов» 14 сезона использует свечи. На этот раз медиум решил рассказать о том, какие чудеса может сотворить магия свечей. По словам Александра Шепса, с помощью свечей можно привлечь деньги, везение, любовь, а также узнать о своем настоящем и будущем.

Экстрасенс уверяет, что магию свечей может использовать каждый, и для этого не требуется никаких магических способностей. Каждый вечер перед сном нужно зажигать в спальне свечку.Главное условие такой магии – правильный выбор цвета свечи. А он подбирается в зависимости от желаний и стремлений человека, пишет Esotericblog.ru.

Для привлечения любви, для развития силы духа и для активизации жизненной энергии используется свеча красного цвета. Этот цвет дает любовную энергию, усиливает сексуальное влечение и наделяет человека внутренним магнетизмом.

Чтобы добиться признания, получить власть и авторитет, а также привлечь удачу в судебных делах, Александр Шепс рекомендует зажигать свечу оранжевого цвета.

Усилить женскую привлекательность и привнести в жизнь романтики и легкости поможет свечка розового цвета.

Для успеха в бизнесе поможет свеча пурпурного цвета. Она привлечет деньги, удачу, дарует мудрость и поспособствует развитию интуиции.

Творческим людям и тем, кому сложно дается усвоение знаний и информации, помогут свечи желтого цвета. Их воздействие направлено на улучшение памяти и развитие воображения.

Для карьерного успеха и финансового благополучия нужно зажигать свечу коричневого цвета.

Тем, кому не хватает спокойствия и благоразумия, необходимо использовать свечу синего цвета. Синий цвет считается символом мудрости душевного умиротворения.

Для обогащения и заряда положительной энергией используется свеча зеленого цвета. Такая свеча будет способствовать развитию силы воли, помогать в достижении финансового благополучия и успехов на работе.

Для излечения от серьезных заболеваний используется свеча черного цвета. Вместе с собой она сжигает весь негатив, а также снимает порчу и сглаз.

Для энергетического очищения, прояснения мыслей и восстановления энергии применяется свеча белого цвета. Также ее зажигают тогда, когда необходимо принять какое-либо решение или сделать выбор.

Зажигая нужную свечу, человек автоматически желает добиться конкретного результата. Другими словами – он хочет, чтобы его желание поскорее осуществилось. По зажженной свече можно определить развитие событий загаданного дела и узнать, что ждет в будущем. Для получения нужной информации, необходимо наблюдать за горением свечи, сосредоточившись при этом на своей проблеме.

Если свеча закоптила, то это хорошо, значит, она сжигает негатив и все неприятное, что окружает человека.

Мерцающее пламя указывает на то, что проблема сложна и свече трудно с ней справиться. Также это может указывать на то, что человек испытывает какие-то сомнения и не верит в свой успех.

Если свеча очень медленно горит или вообще погасла, значит она не может справиться со своей задачей, так как загаданное желание или поставленная цель по-каким-то причинам не может быть выполнена, потому что противоречит законам Вселенной. В этом случае Александр Шепс рекомендует пересмотреть свои стремления. Быть может, они вообще не принесут в итоге никакого удовлетворения и пользы.

Если при горении свеча начинает шипеть, потрескивать или издавать другие звуки, то значит, рядом находятся души умерших родственников или близких людей, которые что-то хотят сказать. Если хорошо сосредоточиться на своем желании, можно даже услышать их голоса.

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