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Аркадий Укупник живет в гараже из-за жены

Limon.ee
Limon.ee
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«СтарХиту» стало известно о том, что певец Аркадий Укупник был вынужден переехать. С недавнего времени артист обитает в собственном гараже. Представитель звезды сообщил, что Укупник и его супруга обустроили это помещение для комфортного проживания.

Пока знаменитый артист наслаждается обществом любимых машин, его жена консультируется со строителями по поводу оформления комнат. Наталья планирует сделать семейное гнездышко еще более стильным и современным.

Работы по ремонту жилища известного певца продлятся как минимум полгода. Так что свой день рождения, который состоится 18 февраля, Аркадию Укупнику, по-видимому, придется встречать в гараже. К слову, в 2013 году артист отметил юбилей. Роскошный праздник прошел в ресторане «Сафиса».

Напомним, что Аркадию Купнику принадлежит квартира в роскошном таун-хаусе, расположенном в поселке «Барвиха». Среди соседей композитора, певца и продюсера можно найти Сергея Мазаева, Дмитрия Маликова, Еву Польну, Бориса Моисеева и других деятелей шоу-бизнеса. В ходе беседы с журналистами Аркадий заявил, что ему понравилось местоположение дома, а также хорошо развитая инфраструктура. Перед тем, как решиться на покупку дорогостоящей недвижимости, артист и его супруга посмотрели и оценили множество вариантов.

Кроме того, у знаменитого исполнителя есть квартира в Москве. Аркадий и его жена стали авторами дизайнерского проекта, согласно которому все комнаты имеют неправильную форму – три или пять углов. Тем не менее, Укупник не считает себя архитектором. Он всего лишь придумывает разные идеи, которые затем воплощает в жизнь. А внутренним декором помещения занималась любимая супруга звезды Наталья. Аркадий также признавался журналистам в том, что для него главное в доме – чистота и порядок.

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