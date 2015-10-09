Аркадий Укупник живет в гараже из-за жены

Пока знаменитый артист наслаждается обществом любимых машин, его жена консультируется со строителями по поводу оформления комнат. Наталья планирует сделать семейное гнездышко еще более стильным и современным.

Работы по ремонту жилища известного певца продлятся как минимум полгода. Так что свой день рождения, который состоится 18 февраля, Аркадию Укупнику, по-видимому, придется встречать в гараже. К слову, в 2013 году артист отметил юбилей. Роскошный праздник прошел в ресторане «Сафиса».

Напомним, что Аркадию Купнику принадлежит квартира в роскошном таун-хаусе, расположенном в поселке «Барвиха». Среди соседей композитора, певца и продюсера можно найти Сергея Мазаева, Дмитрия Маликова, Еву Польну, Бориса Моисеева и других деятелей шоу-бизнеса. В ходе беседы с журналистами Аркадий заявил, что ему понравилось местоположение дома, а также хорошо развитая инфраструктура. Перед тем, как решиться на покупку дорогостоящей недвижимости, артист и его супруга посмотрели и оценили множество вариантов.

Кроме того, у знаменитого исполнителя есть квартира в Москве. Аркадий и его жена стали авторами дизайнерского проекта, согласно которому все комнаты имеют неправильную форму – три или пять углов. Тем не менее, Укупник не считает себя архитектором. Он всего лишь придумывает разные идеи, которые затем воплощает в жизнь. А внутренним декором помещения занималась любимая супруга звезды Наталья. Аркадий также признавался журналистам в том, что для него главное в доме – чистота и порядок.