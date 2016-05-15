«Евровидение-2017»: Украина получила предупреждение от Европейского вещательного союза

Украину, где в мае должен состоятся престижный музыкальный конкурс «Евровидение-2017», предупредили, что подготовка к конкурсу не должна выбиваться из согласованного графика. Об этом пишет The guardian.

Как отмечает издание, Европа обеспокоена тем, что недавно произошло увольнение части команды организаторов конкурса и боится, что это отразиться на подготовке. The guardian отмечает, что уход группы топ-менеджеров, отвечавших за подготовку конкурса, является уже не первой преградой, с которой сталкиваются организаторы.

Отметим, что ранее у команды, которая занимает «Евровидение-2017», были проблемы с финансированием конкурса. До этого сообщалось, что церемония открытия «Евровидение-2017» состоится возле Софии Киевской, чем была вызвана буря возмущения у людей.

Напомним, «Евровидение-2016» выиграла украинская певица Джамала. Согласно правилам конкурса «Евровидение-2017» должно состоятся в стране победителя. Ранее было принято решение, что два полуфинала «Евровидение-2017» пройдет в Киеве 9 и 11 мая соответственно, а финал 13 мая.