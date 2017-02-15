Смотри: 31-летняя модель оголила грудь ради съемки в журнале

Тем не менее, после рождения дочери модель быстро вернулась в форму и продолжила сниматься в различных проектах.

В Instagram она опубликовала короткие видеоролики со съемки для LOVE MAGAZINE, для которого она и раньше снималась.

На видеоролике Крисси позирует в трусах, чулках, шубе и в грубых ботинках. При этом модель отказалась надевать лифчик в пользу пикантных наклеек в форме сердечка, украшенного кисточкой. Тейген кокетливо убирает руку и демонстрирует сердечко на груди.

Отмечается, что съемка была приурочена ко Дню святого Валентина. За сутки видеоролики модели собрали по более чем 8 миллионов просмотров.