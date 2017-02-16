Фото: шикарная Мелания Трамп привела в восторг своим видом

Накануне, 15 февраля, Меланья Трамп впервые официально появилась в Белом доме, расположенном в Вашингтоне. Первая леди сопровождала Дональда Трампа на дипломатической встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, к слову, прибыл с супругой Сарой.

Фото: Scanpix

Позже Меланья и Сара оставили своих мужчин наедине, а сами отправились в Национальный музей афроамериканской истории и культуры. А вечером супруги Трамп пригласили важных гостей на закрытый ужин.

Фото: Scanpix

Фото: Scanpix

Отметим, что для встречи с премьер-министром Израиля и его супругой Меланья выбрала безукоризненный белый костюм от Карла Лагерфельда. Завершили образ белые простые лодочки и распущенные волосы. Внешний вид Меланьи привел в восторг мировую общественность.