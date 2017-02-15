Фото: Ани Лорак в коротком топе похвасталась результатами тренировок

Каролина регулярно занимается спортом. Ани выложила фото из тренажерного зала и показала идеальное тело в коротком топе.
"Спорт дает нам силы всегда побеждать, прежде всего, самого Себя!", – подписала кадр звезда.
Певица Ани Лорак, которая сняла клип вместе с Мотом, поделилась с подписчиками в Instagram результатами тренировок, передает Сегодня.ua.
Каролина регулярно занимается спортом. Ани выложила фото из тренажерного зала и показала идеальное тело в коротком топе.
"Спорт дает нам силы всегда побеждать, прежде всего, самого Себя!", – подписала кадр звезда.
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