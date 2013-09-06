Сказочное везение: мужчина за один день дважды сорвал джекпот в лотерею

Мужчина более десяти лет регулярно покупал лотерейные билеты и проверял различные стратегии и приметы, якобы увеличивающие вероятность победы. 30 января игрок заехал в город Дарлингтон, штат Южная Каролина, и в разных магазинах купил два билета Palmetto Cash 5. Он отметил в них одинаковые числа и оплатил удвоение выигрыша по одному из билетов.

Спустя несколько дней мужчина узнал, что угадал все пять номеров. Согласно правилам лотереи, за это полагается 100 тысяч долларов. По билету, для которого было оплачено удвоение выигрыша, он получил 200 тысяч долларов. Таким образом, суммарный выигрыш составил 300 тысяч долларов.

Американец заявил, что деньги позволят ему досрочно погасить ипотеку и избавиться от долгов. Он не планирует отказываться от своего хобби и продолжит покупать лотерейные билеты.