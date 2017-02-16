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Новый сезон Stand Up на ТНТ! Шоу, где после шуток не накладывается звуковая дорожка в виде смеха зрительного зала

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Здесь всё по-честному.

Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Виктор Комаров, Стас Старовойтов, Тимур Каргинов, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Иван Абрамов, Сабуров Нурлан и Алексей Щербаков в новом сезоне шоу Stand Up с 19 февраля в 22:00 на ТНТ.

Проект канала ТНТ и компании Comedy Club Production — это одно из самых популярных шоу комедийного жанра на российском ТВ. Stand Up впервые вышел в эфир осенью 2013 года и с тех пор регулярно собирает более 15% целевой аудитории канала, что позволяет ТНТ еженедельно удерживать лидерство в воскресном прайм-тайме (по данным Mediascope). В эфире ТНТ состоялось почти 100 выпусков шоу, не считая специальных сольных эфирных концертов Руслана Белого и Стаса Старовойтова. Уже снят и скоро будет в эфире концерт Ивана Абрамова, на подходе сольное выступление Тимура Каргинова.

Один из основателей и креативный продюсер шоу Руслан Белый рассказал о том, чего ждать от нового сезона и в каком направлении развивается шоу:

Это уже не просто шоу!

Stand Up — это площадка, где 10 взрослых личностей высказывают свое мнение. Да, в юмористическом ключе, да, с шутками, но зачастую эти шутки очень колкие, циничные. Мы знаем, что это может кому-то не нравиться, но нам нравится, когда наш юмор выводит зрителя из зоны комфорта. Нам хочется, чтобы нас смотрели не только с развлекательной точки зрения, но еще и с социальной. Мы хотим быть людьми, которые поднимают неприятные (неоднозначные/ диссонансные), сложные для общества темы и рассматривают их с точки зрения юмора.

/ Проомо/ТНТ

«Мне кажется, Крым по-настоящему станет наш, когда про него можно будет шутить», - Руслан Белый.

Мы — взрослые мужики (и Юля!), которые не просто шутят про жизнь, а имеют свои взгляды на нее.

Во многих вопросах мы даже друг с другом не согласны, у нас бывают споры. Стас Старовойтов — это не просто смешной парень, который шутит про семью, а самостоятельный, начитанный, взрослый комик. Юля Ахмедова — это не девочка-комик, а личность-комик, с которой можно без юмора поговорить на очень взрослые темы: о женском позиционировании в обществе или феминизме, например.

«Это только в мечтах круто: Будет у меня мужчина, я буду готовить ему завтрак. Каждый день! А в реальности, звонит будильник, и я думаю: Блин, жила же одна!» - Юля Ахмедова.

Так что все будет серьезно. Не будет больше шуток!

На Западе у многих комиков есть свои вечерние шоу и далеко не всегда они ставят задачу просто поржать или посмеяться. Зачастую они обсуждают важные и серьезные темы. Нам хочется, чтобы и нас начали тут воспринимать так же. Мы не цирк, который приезжает и просто веселит.

Шутки, конечно же, останутся на первом месте

Но за ними мы хотим не прятать, а показывать какие-то серьезные темы. Но мы не превратимся в какое-то политическое или социальное ток-шоу, нет. И у нас будут появляться новые крутые молодые комики. Первый сезон «Открытого микрофона» дал нам новые крутые имена, которые очень скоро подтянутся до основы Stand Up. Мы понимаем, что людям нужны новые лица.

/ Проомо/ТНТ

«Мне недавно продавец так нахваливал микроволновку 17 минут, что я ему в конце говорю: «Братан, забирай. Она твоя!» - Нурлан Сабуров.

Стендап — это простой жанр и бурлеск ты из него не сделаешь

У нас нет миниатюр, танцовщиц, певцов. Есть только комик и зал. Нам хочется, чтобы наших комиков воспринимали не просто как часть проекта, а как самостоятельные индивидуальные единицы. Уже три комика записали свои сольные концерты, многие начинают гастролировать самостоятельно. У нас есть много материала и мыслей, которые невозможно вложить в десятиминутное выступление.

Я не хочу нравиться всем

Я хочу, чтобы вокруг меня собиралась та аудитория, которой нравится мой юмор. Чтобы на моих концертах у людей не было недопонимания, почему я трогаю ту или иную тему и почему я жестко шучу.

/ Проомо/ТНТ

«Раньше я думал, что свингеры – это грязные извращенцы. Сейчас я понимаю, что это просто люди, которые пресытились «Мафией», - Слава Комиссаренко.

Новый сезон шоу Stand Up c 19 февраля по воскресеньям в 22.00 на ТНТ!

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