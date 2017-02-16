Ждем с нетерпением! На ТНТ стартует новый сезон интеллектуального шоу «Где логика?». Ольга Бузова будет и там!

В новом сезоне зрителей ждут еще более увлекательные задания и новые конкурсы.

Изменения коснулись и детективного квеста «Кто в номере живет?». В новом сезоне к стандартным «личным вещам звездных постояльцев» добавятся улики-ребусы, которые сделают процесс разгадывания еще более увлекательным и для игроков, и для телезрителей.

/Промо/ТНТ

Одним словом, в новом сезоне шоу «Где логика?» звездным гостям придется хорошенько напрячь свои извилины прежде, чем Красавчик Азамат соблаговолит дать им свою подсказку. Кстати, о Красавчике! Он стал еще остроумнее и красивее.

/ Промо/ТНТ

Помощи Красавчика в новом сезоне попросят: Александр Ревва, Светлана Лобода, Рома Зверь, Гарик Мартиросян, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Вадим Галыгин, Марина Федункив, Доминик Джокер, Мот, MBAND и другие!

/ Промо/ТНТ

Еще больше логики и еще больше красавчика.

с 19 февраля в 20.00 на ТНТ.

Светлана Лобода и Александр Ревва /Промо/ТНТ