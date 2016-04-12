Футболист Алексей Кержаков стал мужем Ирины Дубцовой (видео)

Ко Дню всех влюбленных Ирина Дубцова приурочила премьеру клипа «Москва-Нева». Это совместный проект Ирины и ее экс-возлюбленного Леонида Руденко. По сюжету, Александр Кержаков играет роль супруга певицы, которая, в свою очередь, испытывает чувства к герою Руденко. Появление Кержакова в клипе неслучайно. С Ириной он давно дружит, а также они сотрудничают в рамках работы фонда «Звезды – детям», организованного супругами Кержаковыми.