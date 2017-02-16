Упс! Фотографы подловили Иванку Трамп в неудобный момент (фото)

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Пользователи Twitter заметили восторженные взгляды, которые Иванка бросала на премьера, и принялись шутить, что никто не может устоять перед очарованием канадского политика.

Фото: Scanpix/AP

«Ха, Иванка Трамп смотрит на Джастина Трюдо точно так же, как смотрела бы и я», — отметила Nataliegithu.

«Похоже на то, что Иванка готова рискнуть всем».

Некоторые начали смеяться над мужем Иванки, бизнесменом Джаредом Кушнером, который, судя по всему, был не очень доволен происходящим.

Другие заметили, что даже Трамп был покорен обаянием премьер-министра. «Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так же, как Дональд Трамп смотрит на Джастина Трюдо», — пошутил один из юзеров.