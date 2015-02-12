Виктория Дайнеко разделась после просмотра эротического фильма

Певица Виктория Дайнеко нечасто радует поклонников откровенными фотографиями, но на днях она сделала исключение. Артистка опубликовала черно-белый снимок, сделанный в ванной комнате. На нем Дайнеко позирует полностью обнаженной, пишет Starhit.ru.

В своем посте Виктория поделилась мнением о картине «На пятьдесят оттенков темнее» с участием Дакоты Джонсон и Джеми Дорнана. Эротическая мелодрама, снятая по одноименной книге Эрики Джеймс, вызвала бурные общественные обсуждения. Резонансный фильм даже сняли с проката во Владикавказе.

«Я, наверное, буду единственной, кому понравилась новая серия «Пятидесяти оттенков». Периодически меня одолевало чувство бабской зависти, но это была единственная из негативных эмоций. Не представляю масштаба смелости Дакоты, это же нужно решиться на такие откровенные сцены, а потом еще с гордо поднятой головой выйти из зала после премьеры. Для человека, который в раздевалке фитнес-клуба прячется от всех, когда переодевается, это вообще другая реальность», – сказала певица.

Некоторые поклонники Виктории Дайнеко согласились с ее точкой зрения. По их мнению, новая лента, повествующая об отношениях Анастейши Стил и Кристиана Грея, получилась достаточно неплохой. «Мне тоже понравилась вторая часть, с нетерпением жду продолжения», «Фильм снят практически полностью по книге», «Вчера смотрела в кинотеатре, эмоции зашкаливают», «Хочу пересмотреть это кино», «Поддерживаю. «Женская» картина, смотреть стоит», «Согласна, получилось круто», «Я вообще не понимаю, когда люди начинают критиковать «50 отетнков». Не шедевр, но это интересное зрелище с красивыми актерами и увлекательным сюжетом», – обсуждали фолловеры артистки.

Отметим, что Виктория часто делится с поклонниками своими мыслями по тому или иному поводу. Ранее исполнительница поразмышляла на тему пластической хирургии. Певица призналась в том, что не понимает девушек, которые решили изменить свою внешность. «Как вы смотрите на чужого человека каждый день? Когда из-за лекарств у меня отекло лицо, я три месяца не могла смотреть в зеркало. И вроде все ничего, но когда не узнаешь себя в отражении, то и смотреть туда не хочется… А когда эффект перманентный, как люди с этим живут? Очень любопытно», – сказала артистка.

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