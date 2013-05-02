Больная раком Лама Сафонова мечтает о детях

Не так давно певица Лама Сафонова призналась поклонникам, что она страдает от страшной болезни. Артистка борется с раком. В микроблоге она детально рассказывает о том, как проходит ее лечение. Она выставляет фотографии на больничной койке и делится мыслями с подписчиками. Также Лама просила всех неравнодушных помочь ей материально, поскольку ей приходится оплачивать дорогостоящие лекарства и процедуры, пишет Starhit.ru.

Сегодня Лама Сафонова решила рассказать о своей беде в программе «Прямой эфир». Она появилась в студии вместе с супругом, который вывез ее в инвалидном кресле. Певица попросила помочь ей пересесть на диван.

«После операции прошло десять дней, еще ничего не зажило. Антибиотики мне нельзя, поэтому я их не принимаю. Восстановление идет именно на силах организма, на внутренних силах, поэтому так долго. Но я борюсь и надеюсь, что одержу победу в этой схватке», - рассказала Сафонова.

Артистка призналась, что сегодня она впервые сделала макияж, чтобы хорошо выглядеть на съемках. Лама сообщила, что узнала о страшном диагнозе незадолго до Нового года. Она рада, что смогла найти хирурга, который взял ее на операцию, несмотря на то, что ее организм не переносит некоторые препараты, в том числе определенные виды анестезии.

Два года назад артистка сыграла пышную свадьбу со своим избранником Алексеем Ивановым. У супругов пока нет детей, но они надеются, что когда-то в их доме зазвучат детские голоса.

Артистка рассказала, что у нее есть проблемы с сердцем. Они начались после разбойного нападения. Три года назад ее избили, отобрали документы и деньги. Тогда она попала в больницу. После ее здоровье сильно пошатнулось. Лама обращалась в клинику с жалобами на сердце, однако из-за непереносимости лекарств врачи не спешили ей помочь. Раковая опухоль была обнаружена после того, как у нее началось сильнейшее кровотечение. Первая операция прошла в ноябре.

«Мне удалили опухоль из матки, но тогда еще не ставили диагноз – просто они не могли понять, что там. Может быть, замершая беременность, может быть еще что-то. Когда была проведена гистология, через две недели. Меня завели в кабинет, и врач сказала, что у меня рак, очень агрессивный. У меня подкосились ноги», - вспоминает Сафонова.

Такой диагноз полностью разрушил планы артистки – сорвались гастроли и выступления. Эксперты в студии, среди которых были врачи, пришли в недоумение, почему при столь явных симптомах медики не приняли срочные меры.

Лама призналась, что изначально она не хотела рассказывать общественности о своей беде, но ее мама настояла на том, чтобы дочь сообщила всем о диагнозе. Ей казалось, что люди могут помочь продлить жизнь артистки.

В студии появился Андрей Ковалев, который поставил под сомнение диагноз артистки. Мужчина рассказал, что когда у него заподозрили серьезное заболевание, его не отпустили из клиники без тщательного обследования. Тем более, Ковалев считает, что мало кто возьмет в палату камеру, чтобы снимать себя после операции, как это делала Лама.

Борис Корчевников вспомнил историю актрисы Стеллы Барановской. Женщина утверждала, что излечилась от рака благодаря нетрадиционной медицине. Артистку обвиняли в том, что она не отчиталась за деньги, которые для нее собирали неравнодушные люди. Стелла призналась, что более десяти миллионов отдали ее друзья, а поклонники перечислили для нее около 800 тысяч рублей.

Супруги надеются, что смогут стать родителями. Лана перед операцией заморозила яйцеклетку. Теперь она надеется, что с помощью суррогатной матери у нее может появиться ребенок.

«Это наше общее решение и первая наша реакция – только вперед, если есть возможность, ее надо использовать. Но сейчас на первом пане – выжить», - признался супруг Сафоновой.