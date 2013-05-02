Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Больная раком Лама Сафонова мечтает о детях

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Артистка надеется на излечение от онкологического заболевания. Лама Сафонова чуть больше недели назад перенесла операцию, однако решила прийти в студию, чтобы рассказать о своей беде. Певица старается привлечь внимание общественности к проблеме и надеется, что неравнодушные перечислят ей деньги на лечение.

Не так давно певица Лама Сафонова призналась поклонникам, что она страдает от страшной болезни. Артистка борется с раком. В микроблоге она детально рассказывает о том, как проходит ее лечение. Она выставляет фотографии на больничной койке и делится мыслями с подписчиками. Также Лама просила всех неравнодушных помочь ей материально, поскольку ей приходится оплачивать дорогостоящие лекарства и процедуры, пишет Starhit.ru.

Сегодня Лама Сафонова решила рассказать о своей беде в программе «Прямой эфир». Она появилась в студии вместе с супругом, который вывез ее в инвалидном кресле. Певица попросила помочь ей пересесть на диван.

«После операции прошло десять дней, еще ничего не зажило. Антибиотики мне нельзя, поэтому я их не принимаю. Восстановление идет именно на силах организма, на внутренних силах, поэтому так долго. Но я борюсь и надеюсь, что одержу победу в этой схватке», - рассказала Сафонова.

Артистка призналась, что сегодня она впервые сделала макияж, чтобы хорошо выглядеть на съемках. Лама сообщила, что узнала о страшном диагнозе незадолго до Нового года. Она рада, что смогла найти хирурга, который взял ее на операцию, несмотря на то, что ее организм не переносит некоторые препараты, в том числе определенные виды анестезии.

Два года назад артистка сыграла пышную свадьбу со своим избранником Алексеем Ивановым. У супругов пока нет детей, но они надеются, что когда-то в их доме зазвучат детские голоса.

Артистка рассказала, что у нее есть проблемы с сердцем. Они начались после разбойного нападения. Три года назад ее избили, отобрали документы и деньги. Тогда она попала в больницу. После ее здоровье сильно пошатнулось. Лама обращалась в клинику с жалобами на сердце, однако из-за непереносимости лекарств врачи не спешили ей помочь. Раковая опухоль была обнаружена после того, как у нее началось сильнейшее кровотечение. Первая операция прошла в ноябре. 

«Мне удалили опухоль из матки, но тогда еще не ставили диагноз – просто они не могли понять, что там. Может быть, замершая беременность, может быть еще что-то. Когда была проведена гистология, через две недели. Меня завели в кабинет, и врач сказала, что у меня рак, очень агрессивный. У меня подкосились ноги», - вспоминает Сафонова.

Такой диагноз полностью разрушил планы артистки – сорвались гастроли и выступления. Эксперты в студии, среди которых были врачи, пришли в недоумение, почему при столь явных симптомах медики не приняли срочные меры.

Лама призналась, что изначально она не хотела рассказывать общественности о своей беде, но ее мама настояла на том, чтобы дочь сообщила всем о диагнозе. Ей казалось, что люди могут помочь продлить жизнь артистки.

В студии появился Андрей Ковалев, который поставил под сомнение диагноз артистки. Мужчина рассказал, что когда у него заподозрили серьезное заболевание, его не отпустили из клиники без тщательного обследования. Тем более, Ковалев считает, что мало кто возьмет в палату камеру, чтобы снимать себя после операции, как это делала Лама. 

Борис Корчевников вспомнил историю актрисы Стеллы Барановской. Женщина утверждала, что излечилась от рака благодаря нетрадиционной медицине. Артистку обвиняли в том, что она не отчиталась за деньги, которые для нее собирали неравнодушные люди. Стелла призналась, что более десяти миллионов отдали ее друзья, а поклонники перечислили для нее около 800 тысяч рублей.

Супруги надеются, что смогут стать родителями. Лана перед операцией заморозила яйцеклетку. Теперь она надеется, что с помощью суррогатной матери у нее может появиться ребенок. 

«Это наше общее решение и первая наша реакция – только вперед, если есть возможность, ее надо использовать. Но сейчас на первом пане – выжить», - признался супруг Сафоновой.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАболезньдетиламаракрождение
По теме
Больная раком певица Лама Сафонова госпитализирована в тяжелом состоянии

Больная раком певица Лама Сафонова госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская певица Лама Сафонова, борющаяся с запущенным раком, попала в больницу в тяжелом состоянии. У артистки из-за побочных эффектов от химиотерапии нарушены все двигательные функции организма и отказал речевой аппарат.
смотрите!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
галерея
Смотри!
только взгляни!
смотрите сами!
Фотоновость!
смотри!
СМОТРИ!
EESTI LAUL 2017
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:30
Виктория Дайнеко разделась после просмотра эротического фильма
12:00
Больная раком Лама Сафонова мечтает о детях
11:47
Музыканта «Сектора Газа» увезли в реанимацию
11:41
Смотри: пышногрудую модель жестко осудили за экстремальную фотосессию
11:21
Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес
11:16
Актер Киану Ривз: слишком поздно, все кончено...
11:01
Галерея: вот как выглядит Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро спустя полгода после Олимпиады
10:37
Впервые обнародованы уникальные снимки беременной Мэрилин Монро
10:32
Фото: дочь Кристины Орбакайте растет копией Аллы Пугачевой
09:59
Только взгляните! Герои эстонского комедийного боевика ворвались на премьеру на «волге» и «жигулях»
09:33
Отличный день для новых знакомств: читайте гороскоп на 16 февраля
18:52
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе! (4)
18:30
Александр Панайотов подверг критике музыкальную карьеру Ольги Бузовой
18:10
Вот как ты потеряешь девушку, которая встречается раз в жизни
17:50
Слабонервным не смотреть: молодой человек сломал руку из-за полуобнаженной брюнетки на эскалаторе
17:32
Наконец-то, тема груди полностью раскрыта! Солистки Serebro устроили групповой стриптиз (ФОТО) (1)
17:08
Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии
16:53
Шесть законов психологии, знание которых изменит вашу жизнь
16:33
Гороскоп эрогенных зон для всех знаков Зодиака
16:03
Фото: беременная Шейк погрела живот на пляже в Калифорнии
Все новости
KrasotkaЦеликом
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах

Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах

Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

12:25
Должна знать каждая женщина: десять молчаливых, но очень опасных болезней
12:10
Найден «калорийный» ключ к омоложению
11:21
Галерея: пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в нижнем белье и топлес
10:34
Что на самом деле делает женщину страстной и привлекательной
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Актер Киану Ривз: слишком поздно, все кончено...
Фото: дочь Кристины Орбакайте растет копией Аллы Пугачевой
Галерея: вот как выглядит Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро спустя полгода после Олимпиады
Впервые обнародованы уникальные снимки беременной Мэрилин Монро
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(5)
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(4)
Фото и видео: Ксения Собчак раздвинула ноги и приняла пикантную позу(3)
Срочно смотрите! Facebook стоит на ушах и пытается понять, что произошло в Кохтла-Ярве(2)
CмотриЦеликом
Галерея: вот как выглядит Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро спустя полгода после Олимпиады

Галерея: вот как выглядит Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро спустя полгода после Олимпиады

Только взгляните! Герои эстонского комедийного боевика ворвались на премьеру на «волге» и «жигулях»

Только взгляните! Герои эстонского комедийного боевика ворвались на премьеру на «волге» и «жигулях»

Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии

Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии

15. фев
Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогалереягороскопдевушкадочьевровидениеженщинажизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересномужчинаольга бузовапевицараксекссмотриталлиннтрампутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees