Смотри: пышногрудую модель жестко осудили за экстремальную фотосессию

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Limon.ee
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Известная в сети модель Виктория Одинцова шокировала фолловеров видеороликом и фотографиями, которые она сделала в Дубаи. На крыше одного из небоскребов девушка решила испытать себя на прочность. Виктория согласилась повиснуть на высоте в несколько сотен метров. 

Этот поступок назвали очень рисковым в социальных сетях, отметив, что лишь недалекий человек мог находиться без страховки на такой высоте, передает СтарХит.

В одном кадре девушка отклоняется спиной назад, а в другом спускается с балки крыши и висит, удерживаясь одной рукой за оператора. «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это самостоятельно», - отметила Вика в подписи к ролику. Судя по всему, она тренировалась перед тем, как совершить такой трюк.

«До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре у меня потеют ладони», - поделилась впечатлениями модель.

 

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Поклонники не оценили трюка Одинцовой. Некоторые посчитали, что это глупо - рисковать жизнью ради славы. «Явная пропаганда самоубийства», «По меньшей мере, это идиотизм. Даже если есть страховка, это очень плохой пример, сейчас пойдут какие-нибудь идиоты и попробуют повторить», «С головой все в порядке?», «Ненормальные!», «У меня сердце из груди выпрыгивает», - писали пользователи социальной сети.

 

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Поступок Виктории вошел в мини-фильм, снятый Александром Мавриным, известным фотографом в фэшн-индустрии. В ролике показано, как Одинцова готовилась к трюку, а также заснят сам момент, когда девушка висит на высоте. Видео с участием модели посмотрели более 800 тысяч человек. Некоторые интернет-пользователи отметили, что вся затея с трюком - это неоправданный риск, на который девушка пошла, вероятно, из-за денег, которые ей пообещали за съемку.

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