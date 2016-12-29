Смотри: пышногрудую модель жестко осудили за экстремальную фотосессию

Этот поступок назвали очень рисковым в социальных сетях, отметив, что лишь недалекий человек мог находиться без страховки на такой высоте, передает СтарХит.

В одном кадре девушка отклоняется спиной назад, а в другом спускается с балки крыши и висит, удерживаясь одной рукой за оператора. «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это самостоятельно», - отметила Вика в подписи к ролику. Судя по всему, она тренировалась перед тем, как совершить такой трюк.

«До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре у меня потеют ладони», - поделилась впечатлениями модель.

A post shared by Viki Odintcova (@viki_odintcova) on Dec 30, 2016 at 6:08am PST

Поклонники не оценили трюка Одинцовой. Некоторые посчитали, что это глупо - рисковать жизнью ради славы. «Явная пропаганда самоубийства», «По меньшей мере, это идиотизм. Даже если есть страховка, это очень плохой пример, сейчас пойдут какие-нибудь идиоты и попробуют повторить», «С головой все в порядке?», «Ненормальные!», «У меня сердце из груди выпрыгивает», - писали пользователи социальной сети.

A post shared by Viki Odintcova (@viki_odintcova) on Dec 29, 2016 at 7:50am PST

Поступок Виктории вошел в мини-фильм, снятый Александром Мавриным, известным фотографом в фэшн-индустрии. В ролике показано, как Одинцова готовилась к трюку, а также заснят сам момент, когда девушка висит на высоте. Видео с участием модели посмотрели более 800 тысяч человек. Некоторые интернет-пользователи отметили, что вся затея с трюком - это неоправданный риск, на который девушка пошла, вероятно, из-за денег, которые ей пообещали за съемку.