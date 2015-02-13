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Актер Киану Ривз: слишком поздно, все кончено...

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Один из самых привлекательных мужчин Голливуда актер Киану Ривз дал откровенное интервью, в котором рассказал о работе и личной жизни. 52-летний актер заявил, что поставил крест на идее создания семьи, пишет Дни.ру.

Киану Ривз стал главным героем британской версии журнала Esquire. Голливудский актер снялся в фотосессии для обложки и дал откровенное интервью, рассказав о работе и личной жизни. Когда у одного из самых красивых артистов современного кинематографа поинтересовались его планами относительно создания семьи, Киану Ривз дал четкий, но пессимистический ответ: "Я слишком... Слишком поздно. Все кончено. Мне 52, и я не собираюсь становиться отцом". И даже тот факт, что недавно отцом в очередной раз стал  73-летний музыкант и исполнитель, лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер, не внушил оптимизма Киану.

Отметим, что еще недавно Ривз был куда позитивнее настроен в отношении собственной личной жизни. Так, он признавался, что верит в любовь несмотря ни на что. "Я романтик в душе, но еще ни разу не нанимал самолет, который рисовал бы в небе что-то типа: "Приглашаю тебя на ужин, а потом мы улетим в Париж!" Нет, но я надеюсь, что однажды я захочу это сделать. Очень надеюсь и жду. Короче, список красивых романтических поступков у меня наготове. Это всегда прекрасно – когда я кого-то люблю…" – говорил в интервью Ривз.

Любовная жизнь Киану весьма печальна. Голливудский актер, звезда фильмов "Матрица" и "Константин" никогда не был женат. В 1999 году у Киану Ривза и его коллеги Дженнифер Сайм родилась мертвая дочь Ава. Спустя два года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Говорили, Сайм находилась под воздействием лекарств или наркотиков. Ривз похоронил возлюбленную рядом с могилой их дочери.

Последний роман у Киану Ривза был в 2013 году. Говорили, что завоевать сердце голливудского актера удалось русской актрисе Анне Скидановой, известной по ролям в сериалах "Закрытая школа" и "Ангел или демон". Разница в 22 года влюбленных не смущала. Также актеру приписывали романы с актрисами Шарлиз Терон и Боженой Новакович. 

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