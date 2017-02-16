Галерея: вот как выглядит Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро спустя полгода после Олимпиады

В городе, чьи жители буквально грезят о том, чтобы вырваться из нищеты и долгов, возникла еще одна мечта, покрытая руинами, пишет Маркетиум.

В 2016 году в Рио-де-Жанейро произошло множество событий, в числе которых —вспышка вируса Зика и импичмент президента из-за коррупции. Казалось бы, существует масса вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время. Но второй по величине город Бразилии погряз в новых долгах. Теперь Рио задолжал 900 тысяч долларов местной энергетической компании.

Фото: Scanpix/AFP

В Олимпийском парке можно повсюду увидеть мусор, грязные бассейны, следы вандализма. Некоторые сиденья на арене, блиставшей всего каких-то 6 месяцев назад, откручены. Будущее этих запущенных зданий все еще не определено… Снимки вселяют в сердце настоящую тоску.

Вот так печально выглядят территории, где всего полгода назад была проведено масштабное мероприятие. Стоило ли оно того? Риторический вопрос…