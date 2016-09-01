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Фото: дочь Кристины Орбакайте растет копией Аллы Пугачевой

Limon.ee
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Популярная певица Кристина Орбакайте старается проводить все свободное время в кругу семьи. Сыновья артистки, Дени и Никита уже выросли, и ведут самостоятельную жизнь. Как призналась звезда, при смене российского паспорта, в графу «Дети» записали лишь дочь Клавдию.

Маленькая наследница артистки растет очень талантливой. По словам Орбакайте, Клава недовольна, когда мама уезжает на гастроли. Артистка объяснила, что дочь настолько хочет выступать на сцене, что обижается, потому что Кристина не берет ее на концерты. Как удалось заметить певице и ее мужу Михаилу, малышка во многом похожа на свою знаменитую бабушку, Аллу Пугачеву, передает СтарХит.

«Она Овен. Мама так и говорит: «Это моя, моя капля». «Моя капелька» - она так ее называет. «Я знаю, как с ней общаться», - часто повторяет мама. Когда Клавдия приезжает к ней на выходные, они проводят беседы. Мама вообще любит со всеми побеседовать – с Никитой, с Дени… У нее такая манера: ей нравится поговорить с ними о жизни, ее интересуют их вкусы ,что они смотрят, что слушают. И им всегда есть о чем поразмышлять», - призналась Орбакайте.

Кристина объяснила, что в начале карьеры она сама ничем не напоминала свою знаменитую маму. Как рассказала певица, лишь с возрастом у нее начали появляться жесты и манеры, которые присущи Алле Борисовне. «Это какие-то генетические вещи. Мне начинают вдруг говорить: «О, вот сейчас как мама сказала! Сейчас как мама спела!» А раньше я была вылитый папа», - объяснила исполнительница.

По словам артистки, внешне Клава очень похожа на своего отца Михаила, однако при сравнении детских снимков самой Кристины и дочери многие отмечают общие черты лица. Если Орбакайте не занята на гастролях, она, как и другие мамы, посвящает все время наследнице. 

«Когда я в Москве, то утром провожаю ее в школу, потом у меня есть время, чтобы сходить на спорт, заняться своими делами. Вечером, если у меня нет репетиций или съемок, мы вместе играем, читаем, обсуждаем текущие дела», - рассказала Орбакайте в интервью «ОК!».

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