Отличный день для новых знакомств: читайте гороскоп на 16 февраля

Овен

Хороший день для делового и личного общения, можно проводить встречи, договариваться о сотрудничества. Откровенность в дружеских беседах поможет найти решение накопившихся проблем; искренняя поддержка любимого человека способствует обретению уверенности в себе, благодаря которой вы преодолеете любые преграды. Свободное время посвятите активному отдыху, занятиям спортом – физические нагрузки пойдут вам на пользу.

Профессиональные успехи будут весьма скромными, но их достижение не потребует от вас серьезных усилий. Творческий потенциал высок, а вот желание заниматься повседневными, рутинными делами вряд ли посетит вас.

Телец

Общение с деловыми партнерами откроет перед вами новые перспективы. На переговорах не бойтесь требовать многого – вы наверняка сможете получить все, что вас интересует. Вероятно заключение сделок, сулящих большую прибыль в отдаленном будущем, или достижение договоренностей, касающихся смены места работы или рода деятельности. Близкие люди будут искренне радоваться вашим успехом, а праздник, на который соберутся старые друзья, наверняка удастся на славу.

Любимый человек скорее требователен, чем снисходителен к вашим слабостям, но отвечать тем же не стоит. Вы поступите мудро, если подадите своему избраннику пример миролюбия, готовности к компромиссам и заинтересованности в развитии отношений.

Близнецы

День удачный и легкий, вы сможете многого добиться, в полной мере реализовать свой творческий и деловой потенциал. Удачно пройдут поездки как делового, так и развлекательного характера, а посещение светских мероприятий не только поднимет вам настроение, но и позволит завязать во всех отношениях интересные знакомства. Сегодня вам предстоит быть на виду и получить немало знаков внимания от представителей противоположного пола.

Романтические отношения гармоничны, влюбленные почувствуют, что чувства их взаимны и глубоки. Признания и предложения будут встречены благосклонно. Не исключены споры с представителями старшего поколения, однако наиболее серьезные проблемы будут решены мирным путем и ко всеобщему удовлетворению.

Рак

Снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, а обилие профессиональных проблем вряд ли будет способствовать хорошему настроению. Ставьте перед собой разумные и реальные цели – нет причин вступать в бой с ветряными мельницами и умозрительными врагами. Очень важно также здраво оценить свое финансовое положение и пересмотреть структуру расходов: возможно, в последнее время вы слишком поспешно удовлетворяли собственные желания, что не лучшим образом сказалось на положении дел.

Лев

Можно заняться решением собственных проблем, навести порядок в личной жизни, отношениях с родственниками, друзьями и любимым человеком. Кроме того, этот день отлично подходит для проведения корпоративных праздников, презентаций, семинаров и иных мероприятий, имеющих не только развлекательную, но и деловую ценность. Вы легко завладеете вниманием в любом обществе. Постарайтесь избежать резких высказываний в чей бы то ни было адрес: велика вероятность, что ваши слова, причем в искаженном виде, будут переданы заинтересованным лицам.

Приятное впечатление оставят романтические свидания. Вы можете позволить себе покапризничать – любимый человек будет на удивление терпелив и снисходителен к вашим слабостям.

Дева

С профессиональной точки зрения этот день будет весьма сложным. Вы не только склонны переоценивать собственные возможности, но и от коллег ждете слишком многого, что приводит к обострению существующих противоречий и создает почву для новых конфликтов. При этом общение с руководством и влиятельными особами обещает быть весьма приятным и интересным, а для представителей творческих профессий – еще и очень многообещающим.

В семейных отношениях воцарится гармония, но для этого вам придется пойти на некоторые уступки, привести свои планы в соответствие с интересами близких.

Весы

Старайтесь быть внимательнее в работе – велика вероятность ошибок и просчетов. Несоблюдение формальностей на деловой встрече может иметь печальные последствия, любые проявления фамильярности негативно скажутся на итоге переговоров. Финансовое положение стабильно, желательно придерживаться ранее составленного плана расходов и покупок. В дальних поездках могут возникнуть неожиданные трудности.

Романтические отношения складываются наилучшим образом. Можно получить массу удовольствия от общения с любимым человеком, завоевать симпатию интересной вам особы и внести в личную жизнь те перемены, о которых вы долгое время мечтали.

Скорпион

Скорпионы подвержены стрессу и склонны переоценивать значение многих проблем, с которыми столкнутся в этот день. Не стоит искать виновника своих несчастий, лучше сосредоточьтесь на преодолении преград, возникающих на пути. Вероятны трудности в отношениях с коллегами, однако руководство будет на вашей стороне и конфликты не примут хронического характера. Хотя финансовая картина в целом благоприятна, расходы, в особенности связанные с развлечениями, лучше сократить.

День принесет немало романтических переживаний, некоторых представителей знака ожидают новые увлечения и знакомства. Постарайтесь найти общий язык со старшими родственниками: можно решить многие проблемы, оставить в прошлом разногласия и споры.

Стрелец

Сосредоточиться на работе будет трудно – слишком велико желание уделить внимание вещам и занятиям не имеющим никакого отношения к профессиональной сфере. Творческие натуры откроют для себя неожиданный источник вдохновения, однако к идеям, появившимся в этот день, стоит отнестись критически: велик соблазн выдать желаемое за действительное и переоценить свои возможности.

Семейные и дружеские отношения складываются наилучшим образом, поднимая настроения и радуя приятными эмоциями. День подходит для активного отдыха и занятий спортом, а также небольших развлекательных поездок в компании любимого человека.

Козерог

Возможны неприятные неожиданности и события, которые заставят вас пересмотреть свои профессиональные планы. При этом есть шанс заручиться поддержкой старых и новых знакомых, принять участие в работе над интересными проектами. Старайтесь сохранять оптимизм и терпеливо преодолевайте препятствия – целеустремленные Козероги наверняка смогут одержать верх над обстоятельствами.

Этот день подходит для праздника в кругу близких или необыкновенного романтического свидания с любимым человеком. В делах, касающихся финансов и покупок, прислушивайтесь к советам друзей: интуиция может и подвести. День подходит для творческой работы, занятий музыкой и живописью.

Водолей

Профессиональные трудности будут быстро преодолены благодаря своевременному вмешательству влиятельных особ, разделяющих вашу точку зрения. Это подходящий день для того, чтобы выступать с инициативой и вносить рационализаторские предложения. Начало работы надо новыми проектами лучше отложить, оставив себе возможность обдумать все до мельчайших деталей. Финансовые вопросы решатся в вашу пользу.

Жизненный потенциал высок, перепады настроения и недомогание маловероятны. Вы получите массу удовольствия от активного отдыха, занятий спортом, танцев. Общение с близкими будет вполне доверительным и мирным, однако уклониться от обсуждения рядя неприятных вопросов не удастся.

Рыбы

Жизненный потенциал невысок, поэтому желательно избегать перегрузок и отказаться от занятий, которые могут испортить вам настроение. Порадуйте себя общением со старыми знакомыми, запланируйте на этот день встречу с друзьями юности – приятные воспоминания помогут увидеть актуальные проблемы с новой точки зрения. Деловые контакты принесут ожидаемый результат, вы сможете произвести благоприятное впечатление на потенциального работодателя или возможного партнера.

Уделите время членам семьи, особым вниманием окружите старших родственников. Общение с близкими избавит вас от сомнений и тревог, а поддержка любимого человека станет неисчерпаемым источником оптимизма и уверенности в себе.