«Мне на самом деле очень жаль, что я не ходила в музыкальную школу, как этого хотела мама. Училась там всего лишь пять лет, хотя должна была бы дольше. Но тогда я не могла оценить эти вещи», - сказала певица Керли в начале интервью.

Керли с ужасом вспоминает: «Я уже в десять лет выглядела как проститутка. У меня были сапоги до щиколотки, которые я у матери выпросила. Потом из гуманитарной помощи я получила какую-то серебряную куртку, присланную, по всей видимости, из Швеции.

Макияж у меня уже в десять лет был такой, как и сейчас. Одна русская проститутка в нашем городе делала себе такой, и я решила, что это ужас как красиво. Волосы были до ягодиц. Грудь еще не выросла, но уже была в каком-то смысле… Я покорила город!» - вспоминает певица Керли.