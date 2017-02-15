Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска
Elu24 live: Anu Saagim`il käisid külas Kerli Kõiv ja «Elu võimalus» võitjad
Allikas: Postimees

Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!2

Limon.ee
Limon.ee

Сегодня в гостях у портала Elu24 побывала эпатажная и скандальная эстонская певица Керли Кыйв, которая успела несколько лет пожить и поработать в США.

«Мне на самом деле очень жаль, что я не ходила в музыкальную школу, как этого хотела мама. Училась там всего лишь пять лет, хотя должна была бы дольше. Но тогда я не могла оценить эти вещи», - сказала певица Керли в начале интервью.

Керли с ужасом вспоминает: «Я уже в десять лет выглядела как проститутка. У меня были сапоги до щиколотки, которые я у матери выпросила. Потом из гуманитарной помощи я получила какую-то серебряную куртку, присланную, по всей видимости, из Швеции.

Макияж у меня уже в десять лет был такой, как и сейчас. Одна русская проститутка в нашем городе делала себе такой, и я решила, что это ужас как красиво. Волосы были до ягодиц. Грудь еще не выросла, но уже была в каком-то смысле… Я покорила город!» - вспоминает певица Керли.  

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАамерикажизнькерлимузыкапевицаэстония
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
АНОНС!
смотрите видео!
галерея
Смотри!
только взгляни!
смотрите сами!
Фотоновость!
смотри!
СМОТРИ!
EESTI LAUL 2017
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:52
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе! (2)
18:30
Александр Панайотов подверг критике музыкальную карьеру Ольги Бузовой
18:10
Вот как ты потеряешь девушку, которая встречается раз в жизни
17:50
Слабонервным не смотреть: молодой человек сломал руку из-за полуобнаженной брюнетки на эскалаторе
17:32
Наконец-то, тема груди полностью раскрыта! Солистки Serebro устроили групповой стриптиз (ФОТО)
17:08
Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии
16:53
Шесть законов психологии, знание которых изменит вашу жизнь
16:33
Гороскоп эрогенных зон для всех знаков Зодиака
16:03
Фото: беременная Шейк погрела живот на пляже в Калифорнии
15:35
«Ленинград» шокировал новым жестоким клипом со звездой «Лабутенов» (2)
15:30
Фото: экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии (1)
15:05
Фото: Леонид Ярмольник в юбке сделал неожиданное признание (1)
14:56
Ваенга привела в восторг своим видом на пляже (фото)
14:32
Шесть простых игр, которые сделают из любого человека гения
14:05
Актриса Анастасия Заворотнюк готовится к банкротству
13:52
Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца
13:23
Подборка: как сложились судьбы кумиров нашего детства
13:12
Эти пять знаков Зодиака — мастера манипуляции
13:10
Исследователи рассказали, почему нельзя слишком часто заниматься сексом
12:55
Фото: эту красотку уже показывают на всех экранах Эстонии! Кто она на самом деле?
Все новости
KrasotkaЦеликом
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах

Он — не твой человек, если ты постоянно переживаешь об этих 12 моментах

Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

Фото: беременная Бейонсе приобрела золотые кроватки будущим близнецам

17:41
А я и не знала! Для избавления от боли женщин заворачивают в простыни
14:44
Три причины, по которым лучшие женщины дольше остаются одинокими
14:17
В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?
13:27
Эксперты рассказали, кому, возможно, никогда не удастся похудеть
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Покорившая Америку эстонская певица Керли: я уже в десять лет выглядела как русская проститутка на районе!(2)
Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu
«Ленинград» шокировал новым жестоким клипом со звездой «Лабутенов»(2)
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(5)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (4)
Фото и видео: Ксения Собчак раздвинула ноги и приняла пикантную позу(3)
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин(2)
CмотриЦеликом
Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии

Большая галерея: с ума сойти от роскоши и блеска! Более 150 самых красивых пар за 18 лет на приемах у президентов Эстонии

Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца

Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца

Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu

Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu

14. фев
Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео! (1)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартисткабузовавидеогороскопдевушкаденьевровидениеженщинажизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтиммужчинаольга бузовапевицараксекссмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees