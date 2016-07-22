Александр Панайотов подверг критике музыкальную карьеру Ольги Бузовой

В своем микроблоге финалист проекта "Голос" высказался по этому поводу. Исполнитель Александр Панайотов пару дней назад посмотрел американскую церемонию награждения музыкальной премии "Грэмми". По его словам, он сильно расстроился. Певец сравнил зарубежный и российский шоу-бизнес. Он считает, что за рубежом все награды достаются поистине талантливым артистам.

"В России все чествуют ведущую реалити-шоу, которая вдруг решила запеть… Как быть-то?" - написал артист.

Его подписчики сразу поняли, что речь идет об Ольге Бузовой. Некоторые заявили, что Александр не любит свою страну и равняется на иностранных артистов.