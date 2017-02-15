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Слабонервным не смотреть: молодой человек сломал руку из-за полуобнаженной брюнетки на эскалаторе

Limon.ee
Limon.ee
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Интернет-пользователей рассмешила неудачная попытка молодого человека произвести впечатление на экстравагантную девушку. Хотя самому парню было в тот момент явно не до смеха, пишет сайт Ridus.ru.

В Сети набирает просмотры видео, на котором катавшаяся на резиновом поручне эскалатора в торговом центре сексуальная брюнетка стала причиной сломанной руки молодого человека в День влюбленных.

Юноша, который по предположению интернет-пользователей находился в поисках своей второй половинки, попал в больницу из-за переизбытка тестостерона.

Он неудачно попытался впечатлить девушку, друзья и подруги которой вели съемку ее эффектного спуска на поручнях эскалатора.

На опубликованных кадрах экстравагантная девица откровенно демонстрировала свою пятую точку, задирая юбку.

Впечатленный таким зрелищем, молодой человек поспешил возлечь спиной на параллельный поручень эскалатора, но лишился равновесия.

В итоге нарушитель рухнул с другой стороны движущейся лестницы на мраморный пол с высоты нескольких метров.

При падении юноша сломал руку. Об сообщает таблоид The Sun, иронично отмечая, что женское нижнее белье и скольжение тела по перилам являются, действительно, мощным афродизиаком, но не обезболивающим.

В соцсетях ролик набрал уже сотни тысяч просмотров и получил множество шутливых комментариев.

«Теперь он один. В День святого Валентина. Без правой руки», «Не повезло натолкнуться на девицу, которая мелькает задницей в общественных местах, оседлав эскалатор, как ведьма метлу», «Чтобы влюбить в себя девушку заставьте ее улыбаться при взгляде на вас», «Броские автомобили, часы и одежда — зачем все это? Знакомьтесь в скольжении», «Все ради любви», «Эскалатор скинул мужика, чтобы тот не мешал получать удовольствие», «Можно подать в суд на торговый центр из-за нереализованных планов на вечер», «Худший способ сломать руку», — пишут интернет-пользователи.

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